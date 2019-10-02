СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против Светланы Прокопьевой

Совет по правам человека при президенте России обратился с заявлением на имя прокурора Псковской области Сергея Белова, в котором потребовал прекратить уголовное дело против журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом сообщает РБК.

СПЧ ссылается на заключение Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, в котором говорится, что высказывания Прокопьевой в эфире "Эха Москвы" не содержат признаков оправдания терроризма. По мнению правозащитников, журналистка рассуждает об "общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан", которое отражается на настроениях молодых людей.

В СПЧ считают, что журналисты имеют право свободно высказываться на тему "психологических аспектов терроризма". Совет попросил Белова приобщить выводы экспертов к уголовному делу и рассмотреть возможность его закрытия.

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Светланы Прокопьевой завели в феврале 2019 года. В авторской программе "Минутка просветления" на "Эхе Москвы в Пскове" журналистка рассуждала о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах.

В Европейский суд по правам человека поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.