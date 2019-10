Мелодии колёсной лиры. Артемий Троицкий слушает песни без слов

Хедлайнеры сто тридцатого второго выпуска программы "Музыка на Свободе" – испанские исполнители разнообразных мелодий. ​Рок-критик Артемий Троицкий указывает, что Испания, может быть, никакая не сверхдержава в музыке, однако за Пиренеями живет и работает множество талантливых людей, крайне творчески обращающихся с разнообразными музыкальными инструментами, от классической гитары до колёсной лиры.

Не были ещё явлены миру ни музыкальные Сервантес и Лорка, ни музыкальные Гойя и Дали, ни музыкальные Бунюэль и Альмодовар. В 1960-е годы отметилась глобальным хитом Black Is Black бит-группа Los Bravos; в начале 1970-х Los Pop-Tops прогремели со слезоточивой Mammy Blue. В эпоху диско имел успех, особенно в СССР ("Мелодии и ритмы зарубежной эстрады"), девичий дуэт Baccara; в 1990-е – Macarena от Los del Rio. Ну и, разумеется, имеются отец и сын Иглесиасы – популярные у дам и дев, но не то чтобы сильно почитаемые профессиональным сообществом.



Противоположная история – с великими гитаристами фламенко: и Андрес Сеговиа, и Пако де Лусиа – несомненные гении, но широкой публике сравнительно мало известны... Однако не на уровне мировых чартов, а двумя лигами ниже существует довольно много испанских артистов, оставивших след на европейской сцене. Главными поставщиками элегантных мелодий служили, в первую очередь, Мадрид (блестящие La Buena Vida), Каталония (Ампаро Санчес, например) и Страна басков (крутейшие панки Negu Gorriak). А вот вся остальная "большая" Испания почти никак не засвечена, так что пришло время восполнить пробел.

Начнём с крайнего северо-запада страны, с провинции Галисия. Главный инструмент тут волынка, "гаита" на местном диалекте, и самый известный музыкант – Карлос Нуньес, волынщик и флейтист. Менее традиционное направление представляет Ксабьер Диас: ему 50 лет, он из столицы провинции Ла-Коруньи, а группа его называется Adufeiras de Salitre, Новый альбом называется Noro и имеет подзаголовок "Разная северная музыка".

Xabier Diaz с композицией La niña de la arena

Андалузия – едва ли не самая известная у нас испанская провинция: крайний юг, Малага, Севилья и Гранада! Самая популярная музыка, конечно же, фламенко. Но времена меняются, глобализм рулит, и популярнейшая группа из Гранады играет, скорее, в колумбийском стиле кумбия. Ансамбль называется Eskorzo, ему уже 15 лет, он активно гастролирует по Испании, вписываясь в главный тренд современной иберийской музыки – темпераментный сплав латино, ска и панк-рока. Тексты песен (что опять же очень типично для политически левой музыкальной Испании) антиглобалистские и антикапиталистические. "Людоед" из названия альбома – это, конечно, не чудище из сказки, а хищные корпорации.

Группа Eskorzo с композицией La Pena

Провинция Арагон находится на северо-востоке страны. Её основное музыкальное достижение – традиционный танец "хота", не такой известный за границей, но в самой Испании кое-где даже более популярный, чем фламенко, и не такой сложный в исполнении. Именно в Арагоне выросла самая популярная испанская рок-группа Heroes de Silencio ("Герои тишины"; играли мейнстрим-рок, ближе к харду, международная карьера, несмотря на попытки, не задалась, если не считать Южной Америки). Оттуда же, из Сарагосы, дуэт Кармен Парис и Набилы Маан. Кармен испанка, Набила арабка, но поют они на двух языках удивительно слаженно. Влияние арабской ("мавританской", как здесь говорят) культуры на испанскую – очень давнее и весьма сильное.

Дуэт Carmen París и Nabyla Maan с композицией Zaragoza, la Romana

В провинции Кастилия и Леон, в городе Вальядолиде, живёт, играет и сочиняет 40-летний Герман (ударение на втором слоге) Диас, один из моих любимых испанских музыкантов. Он, возможно, самый известный в мире исполнитель мелодий на... шарманке! Или, если говорить грамотно, на колёсной лире. Испанская разновидность этого старинного инструмента называется "занфона", и это не просто ящик с ручкой, как многие думают, а довольно сложный аппарат со струнами и вращающимся колесом. Недавний альбом Германа Диаса называется "13 красивых песен"; он записан совместно с профессором консерватории Вальядолида гобоистом Бенхамином Отеро.

Germán Diaz и Benxamin Otero с композицией En todas as mans

Песни, действительно, красивые, хотя и без слов.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 132):

1. Ryley Walker (USA). Accomodations” LP Deafman Glance

2. Sloks (Italy). One Up, LP Hply Motor

3. Прохор и Пузо (Россия). Тёща, LP Тундра

4. Liza Anne (USA). Kid Gloves, LP Fine but Dying

5. Xabier Diaz (Spain). La niña de la arena, LP Noro

6. Eskorzo (Spain). La Pena, LP Alerta Canibal

7. Carmen París & Nabyla Maan (Spain). Zaragoza, la Romana, LP Dos Medinas Blancas

8. Germán Diaz & Benxamin Otero (Spain). En todas as mans, LP Trece canciones bonitas

9. Neko Case (USA). Last Lion of Albion, LP Hell-On

10. Severed Limb (UK). Aye que color, LP If You Ain't Livin' You're a Dead Man

11. Roland Schiltknecht & Alan Kushan (Switzerland). Magicada Tymbals, LP Magicada tymbals

12. The Saxophones (USA). Picture, LP Songs of the Saxophones

13. Cesaria Évora (Cabo Verde). Cinturao tem mele, EP Carnaval de Mindelo