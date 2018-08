Хедлайнеры восьмидесятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – различные исполнители современной музыки из Каталонии. Рок-критик Артемий Троицкий настаивает на том, что талант, настойчивость и разнообразие вкусов неминуемо приведут к громкому успеху.

После бурных событий конца прошлого года, когда политическое противостояние Мадрида и Барселоны едва не переросло в национально-освободительную войну каталонского народа за независимость, ситуация в самой популярной у туристов провинции Испании, слава богу, успокоилась. Я посетил Каталонию в последний раз в феврале этого года и единственным, хотя и повсеместным, напоминанием о минувших событиях были каталонские флаги, вывешенные из окон и с балконов. В любом случае, моя тема – не политическая, а музыкальная жизнь Каталонии, весьма богатая и имеющая крепкие глубокие корни. Оба самых знаменитых испанских композитора, Исаак Альбенис и Энрике Гранадос, родом из Каталонии. Здесь же родились самая голосистая испанка Монсеррат Кабалье и самый знаменитый испанский виолончелист Пабло Казальс.

Сегодняшняя каталонская сцена удивляет, в первую очередь, своим интернационализмом. Барселона, как известно, один из самых популярных городов мира; здесь, как в Лондоне и Берлине, тусуется вся мировая богема. В частности, в Барселоне проходят два крупнейших фестиваля современной "молодежной" музыки – электронный Sonar и альтернативно-роковый Primavera Sound. Музыканты из разных стран обосновались в Каталонии на постоянное жительство; только из тех, с кем я знаком лично, назову американцев Лидию Ланч и Дэвида Брауна (лидер любимой в России группы Brazzaville), французов Ману Чао и Паскаля Комелада. Да и самая, пожалуй, популярная сейчас каталонская группа, Che Sudaka, целиком состоит из аргентинцев и колумбийцев.

Каталонские аргентинцы и колумбийцы: "Все возвращается"

Мультикультурный характер Каталонии определил и специфику здешней музыки: это почти всегда смесь стилей, эпох и национальностей. Единственный "местный" жанр, "каталонская румба", сам по себе – гибрид цыганских напевов и кубинской румбы, затем в этот коктейль добавляются рок, реггей, ска и все такое прочее. И всегда это звучит крайне темпераментно и слегка по-хулигански. Артистов, получивших глобальное признание, среди молодых каталонцев пока, к сожалению, нет, но кое-кого из своих фаворитов могу порекомендовать. Ojos de brujo ("Глаза колдуна") – неожиданная смесь фламенко с хип-хопом; Els amics de les arts ("Друзья искусств") – опять же, где-то на границе между фолком, кабаре и электроникой; Criatures ("Существа") – грациозный дуэт этноджаза с намеками на классику. В последнее время по понятным причинам в Каталонии стало модно петь по-каталански, и если еще недавно знаменитая Мария дель Мар Бонет считалась музыкальным этнографом и собирателем каталонского фольклора, то теперь ее записи фигурируют в поп-парадах. ​

Мария дель Мар Бонет. "Черный орел"

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 80):

1. Xiu Xiu (USA). Into the Night, LP Xiu Xiu Plays the Music of Twin Peeaks

2. Why? (USA). The Water, LP Moh Lhean

3. Katarzia (Slovakia). Hodinovy hotel, LP Agnostika

4. Sugai Ken (Japan). Wochikaeri to uzume, LP Ukabaz umorezu

5. Che Sudaka (Catalonia/Spain). Todo vuelve, LP Almas rebeldes

6. Biflats (Catalonia/Spain). Coucou, LP Catalan Fanfare!

7. Maria del Mar Bonet (Catalonia/Spain). Nina, Ninona, LP Ultramar

8. Criatures (Catalonia/Spain). El Murri, LP Taumatrop

9. Musicants (Catalonia/Spain). Perque vull, LP Adsabara

10. D.D.Dumbo (Australia). Brother, LP Utopia Defeated

11. Mfa Kera & Black Heritage (Germany/Madagaskar). Europe, LP Humans Humans!

12. BNQT (UK/USA). Hey Banana, LP Volume 1

13. Widowspeak (USA). When I Tried, LP Expect the Best