Курт Волкер даст показания в Конгрессе по "украинскому делу"

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сегодня выступит перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках открытого на прошлой неделе расследования об импичменте президента Дональда Трампа.
Он будет первым чиновником, который будет давать показания в рамках расследования. Слушания пройдут за закрытыми дверями.
Волкер ушёл в отставку на прошлой неделе спустя день после того, как была опубликована расшифровка телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор и другие действия администрации Трампа по отношению к Украине стали предметом жалобы информатора - сотрудника спецслужб США - который обвинил президента в давлении на Украину с целью нанести ущерб своему политическому противнику, демократу Джо Байдену. Эта жалоба стала причиной начала расследования, которое может привести к импичменту.
Имя Волкера неоднократно упоминалось в прессе в последние дни. Юрист Трампа Руди Джулиани опубликовал фрагмент переписки с ним, из которого следует, что именно Волкер дал ему контакты помощника президента Украины Андрея Ермака, с которым Джулиани предположительно обсуждал в том числе и "дело Байдена".
Волкер выступит перед комитетами Конгресса добровольно. Обсуждается вопрос сотрудничества с расследованием других сотрудников Госдепартамента. Госсекретарь Майк Помпео выразил недовольство тем, что Комитеты Палаты представителей без консультации с ним вызвали на слушания ряд его подчинённых.
- Президент США Дональд Трамп накануне выступил с обвинениями в адрес демократов в Конгрессе в том, что они используют процедуру импичмента в политических целях. Он обрушился с критикой на главу комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, обвинив его в том, что он помогал информатору писать жалобу и, следовательно, предвзят и не может вести расследование. Газета New York Times ранее писала, что информатор сообщал о подготовке жалобы подчинённым Шиффа. Однако нет доказательств того, что сам Шифф как-то участвовал в этом. Демократы в Палате представителей защищают своего коллегу и обвиняют Трампа в стремлении препятствовать расследованию.
- Президент Трамп также заявил, что летом приостановил выделение военной помощи Украины не потому, что хотел заставить её расследовать обвинения в адрес Байдена, а потому, что считает её коррумированной. По словам Трампа, он разблокировал помощь по просьбе сенатора Роба Портмана, члена сенатского комитета по международным делам.
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