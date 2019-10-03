Курт Волкер даст показания в Конгрессе по "украинскому делу"

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сегодня выступит перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках открытого на прошлой неделе расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Он будет первым чиновником, который будет давать показания в рамках расследования. Слушания пройдут за закрытыми дверями.

Волкер ушёл в отставку на прошлой неделе спустя день после того, как была опубликована расшифровка телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор и другие действия администрации Трампа по отношению к Украине стали предметом жалобы информатора - сотрудника спецслужб США - который обвинил президента в давлении на Украину с целью нанести ущерб своему политическому противнику, демократу Джо Байдену. Эта жалоба стала причиной начала расследования, которое может привести к импичменту.

Имя Волкера неоднократно упоминалось в прессе в последние дни. Юрист Трампа Руди Джулиани опубликовал фрагмент переписки с ним, из которого следует, что именно Волкер дал ему контакты помощника президента Украины Андрея Ермака, с которым Джулиани предположительно обсуждал в том числе и "дело Байдена".

Волкер выступит перед комитетами Конгресса добровольно. Обсуждается вопрос сотрудничества с расследованием других сотрудников Госдепартамента. Госсекретарь Майк Помпео выразил недовольство тем, что Комитеты Палаты представителей без консультации с ним вызвали на слушания ряд его подчинённых.