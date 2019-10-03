На Илью Азара с третьей попытки составили протокол

Московские полицейские составили на муниципального депутата и журналиста Илью Азара административный протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. До этого документ дважды исправляли. Как сообщил Азар у себя в телеграм-канале, сейчас к протоколу прилагается диск с видео. В нём также исправлено время участия в акции и часть статьи административного кодекса.

Илью Азара задержали вечером 2 сентября на лестничной площадке, куда он вышел покурить из своей квартиры. Ему предъявили обвинение в связи с акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных в центре Москвы 31 августа.

В момент задержания в квартире Азара оставалась только его дочь 2017 года рождения. Несмотря на это, журналиста затолкали в машину и увезли в отдел полиции. Позже Илья Азар подал заявление в Следственный комитет, обвинив полицейских в том, что по их вине ребёнок остался в опасности.