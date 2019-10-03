Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

СК завёл уголовное дело из-за издевательств в школе в Москве

Смотреть комментарии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видеозаписи издевательств учеников одной из московских школ над школьником. Его голову опустили в унитаз. Дело возбуждено по статье о побоях.

По данным следователей, инцидент в школе № 1536 на Ленинском проспекте произошёл не позднее 2 октября. Директор учебного заведения Марина Акатова в разговоре с "Российской газетой" заявила, что в отношении виновных будут приняты соответствующие меры. По словам директора, с подростками и их семьями работают социальный педагог и психолог.

Московский департамент образования выясняет обстоятельства случившегося. Следственный комитет проводит в школе проверку по факту бездействия администрации.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG