СК завёл уголовное дело из-за издевательств в школе в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видеозаписи издевательств учеников одной из московских школ над школьником. Его голову опустили в унитаз. Дело возбуждено по статье о побоях.

По данным следователей, инцидент в школе № 1536 на Ленинском проспекте произошёл не позднее 2 октября. Директор учебного заведения Марина Акатова в разговоре с "Российской газетой" заявила, что в отношении виновных будут приняты соответствующие меры. По словам директора, с подростками и их семьями работают социальный педагог и психолог.

Московский департамент образования выясняет обстоятельства случившегося. Следственный комитет проводит в школе проверку по факту бездействия администрации.