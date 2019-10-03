Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву изгонять Путина из Кремля, невменяемым. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила координатор правозащиты движения "Открытая Россия" Валентина Дехтяренко.

Адвокаты Габышева намерены провести собственную экспертизу с независимыми экспертами. По их мнению, в такие сроки и "в рамках амбулаторной экспертизы" достоверное заключение сделать невозможно. "Мы уже беседовали с экспертами, которые однозначно усомнились в результатах прошедшей экспертизы. С самим документом нам разрешили ознакомиться только в субботу. На положении Александра Габышева итоги экспертизы никак сказаться не должны - он останется под подпиской о невыезде. Он признан подозреваемым, но ни в чем не обвиняется пока", - сообщила Дехтяренко.