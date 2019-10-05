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Между верой и неверием

Полумесяц над Москвой. Эфир в 19:32

Празднование Ураза-байрама в Москве

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Нужно ли ограничивать строительство мечетей в Москве? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят публицист Юрий Самодуров и председатель Международной ассоциации «Христианство и ислам» Дмитрий Пахомов. Эфир в 19:32.

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