Полумесяц над Москвой. Эфир в 19:32

Нужно ли ограничивать строительство мечетей в Москве? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят публицист Юрий Самодуров и председатель Международной ассоциации «Христианство и ислам» Дмитрий Пахомов. Эфир в 19:32.
Нужно ли ограничивать строительство мечетей в Москве? Об этом в программе «Между верой и неверием» говорят публицист Юрий Самодуров и председатель Международной ассоциации «Христианство и ислам» Дмитрий Пахомов. Эфир в 19:32.
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