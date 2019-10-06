Мастер-классы от приглашенных режиссеров, читки и обсуждения литературы, спектакль, скомпонованный из собственных произведений, – это то, что ждет участников драматургических мастерских и театрального проекта для людей с тюремным прошлым #Ваш_выход. Запуск его запланирован на 7 октября в Петербурге.

Аналогичный проект существовал с 2015 года в Москве. В Петербурге такая инициатива появилась впервые. Занятия будут проходить два раза в неделю – по понедельникам и четвергам в Открытом пространстве.

По словам одного из кураторов проекта, художницы Анны Боклер, Петербург как место для реализации мастерской был выбран потому, что, в отличие от Москвы, здесь не занимаются социализацией бывших осужденных. "Когда я делала мастерскую в Москве, я изучала, как обстоит дело с аналогичными проектами в других городах. Тогда я заметила, что даже Петербург радикально отличается от Москвы, и решила, что хочу создать что-то похожее и там, чтобы показать, как может работать помощь заключенным в неподготовленном городском пространстве", – рассказывает Боклер.

Она считает, что после Петербурга аналогичные проекты могли бы возникнуть и в других городах. Пока в Москве работала мастерская для социализации бывших осужденных, к Боклер часто обращались люди с просьбой организовать такой проект и в их городе.

По ее словам, в мастерской здесь нет руководящих и ведомых. Каждый может выступить с инициативой, рассказать, что ему интересно. Кураторы просто помогут это организовать.

Каждое занятие в мастерской будет разделено на две части: одна всегда будет посвящена театральному мастерству, вторая – либо литературе, либо блогингу. Блогинг – это новый модуль, которого в московском варианте проекта еще не было. Запланированы также походы в театр и тематические прогулки по городу, во время которых участники мастерской должны будут создавать свои первые произведения.

Осень будет посвящена драматургии: участники будут учиться построению диалогов и полилогов. Параллельно каждый будет создавать свои произведения, которые потом будут напечатаны в сборнике, а также станут основой для пьесы. Постановку надеются завершить к концу ноября.

Финансирование проекта осуществляет благотворительный фонд "Плюс Р". Из гранта будут покрыты расходы на реквизит, а также гонорары участникам спектакля и авторам, чьи произведения войдут в сборник. "Это то, что будет отличать петербургскую мастерскую от московской. В петербургской уклон будет сделан на то, что мы создаем профессиональное искусство", – делится Боклер.

С этим связан и выбор приглашенных режиссеров, актеров и сценаристов. Боклер пока не называет конкретные имена, но отмечает, что в этот раз это будут люди без тюремного прошлого. "Я хочу, чтобы в качестве приглашенных спикеров приходили специалисты в своей сфере. Они должны быть внутри того поля, о котором рассказывают. Социальный контекст здесь, мне кажется, не важен", – добавляет художница.

С тюрьмой в России соприкасался практически каждый

Для того чтобы поставить спектакль, нужно, чтобы пришло хотя бы 6–10 человек. В московской мастерской было около 10–11 участников. Не все приходили на каждое занятие, но все участвовали в постановке. Удаленно в мастерской также занимались пожизненно осужденные. Они присылали свои работы Боклер, а она уже разбирала их с другими участниками на занятии. Такой формат будет и в петербургской мастерской, говорит координатор.

"В новом городе сложно организовывать такие проекты из-за отсутствия знакомых. При этом в первые дни, когда я приехала в Петербург, я много гуляла по городу и общалась с людьми. Я часто встречала тех, кто сам сидел или у кого сидели родственники. В итоге поняла: тема нашего проекта не маргинальная. С ней соприкасался в той или иной степени практически каждый", – рассказывает художница.

Второй координатор проекта – создатель и ведущий "Открытой ЧИТКИ" (проект, в рамках которого собираются все желающие и обсуждают прочитанные произведения. – Прим. РС), исследователь текстов Чехова Дмитрий Прытков. В мастерской для бывших заключенных он принимает участие впервые. "Раньше я работал в издательстве и занимался развитием читательской культуры. Также я участвовал в проекте, направленном на то, чтобы через творческие мастерские помогать больным детям адаптироваться в обществе. Таким образом, с идеей работы над личными проблемами через творческие практики я знаком", – делится Прытков.

Человек, получивший тюремный опыт, может трансформировать его произведения

В петербургской мастерской он будет учить блогингу. По словам Прыткова, это удобный формат для того, чтобы публиковать свои произведения без особых затрат. По его словам, он будет рассказывать про различные площадки – соцсети и новые медиа, делиться своим опытом работы с ними, а также помогать определить, на каком ресурсе лучше опубликовать тот или иной контент и как его лучше оформить. В дальнейшем Прытков планирует показывать участникам, как вести блог, какие механизмы помогают его развивать и как взаимодействовать с аудиторией.

"Я не считаю, что человек должен быть лишен доступа к образовательным ресурсам, если он находился в местах лишения свободы. Наоборот, человек, получивший тюремный опыт, может трансформировать его в какие-то произведения, таким образом проявив себя и пытаясь изменить систему", – делится Прытков.