"Галерея на телах". Выставка тюремных татуировок в Москве

Дерево из кипятильников, Фрида Кало внутри колючей проволоки, Алиса в Стране чудес, участвующая в тюремном наркотрафике, и огромная инсталляция "Матушка", выполненная на протоколах с обысков ФБК. Это то, что можно увидеть на выставке тюремных татуировок по эскизам Олега Навального "С арестантским уважением и братским теплом" в московском музее АРТ4.

Название выставки "С арестантским уважением и братским теплом" отсылает к одноименной книге, написанной младшим братом оппозиционера Алексея Навального, пока он отбывал срок "по делу "Ив Роше". Татуировки создавались тогда же. Заявки на эскизы ему приходили со всего мира.

"Очень хотелось бы котика, желательно милого, в наручниках, или что-то типа такого. В общем, чтобы была сразу понятна идея, что его ни за что посадили. В принципе, мне зайдет любой эскиз с котиком", – писали Олегу Навальному. Кто-то просил мрачные рисунки, кто-то предлагал заключенному переосмыслить популярные российские образы: например, образ матрешки.

"В итоге выставка разделена на две условные части. В первом зале представлены те татуировки, которые Олег рисовал по запросам. В двух других – его собственные иллюстрации", – рассказывает один из кураторов выставки художник и соавтор проекта Павел Акимов.

На выставке можно не только посмотреть эскизы, но и запечатлеть их на своем теле

Собственные иллюстрации разделены на четыре тематические серии: "Русский тюремный сюрреализм", "Алиса в стране тюремных чудес. Аллюзии на иллюстрации Джона Тенниела", Digital Resistance и "Кровосток – ЧБ". Первая серия появилась после того, как Олегу в тюрьму прислали большую иллюстрированную энциклопедию сюрреализма. Он решил, что в книге не хватает изображения русской тюремной действительности, и создал эскизы с аллюзиями на картины сюрреалистов, в том числе Сальвадора Дали.

Серия "Алиса в стране тюремных чудес. Аллюзии на иллюстрации Джона Тенниела" – это попытка поместить одного из самых популярных литературных персонажей в российскую тюремную действительность. Эскизы из "Кровосток – ЧБ" посвящены альбому группы, который вышел в 2018 году. Олег не мог послушать песни, но прочитал тексты и попытался изобразить их в формате рисунка. Серия Digital Resistance в свою очередь показывает историю борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

Это передвижная галерея на телах

На выставке можно не только посмотреть эскизы, но и запечатлеть их на своем теле. Для этого приглашены три тату-мастера и расставлены кушетки. "Бить татуировки во время таких мероприятий для нас стало уже традицией. Мы делали это на вечеринках, пока Олег еще сидел. Сам процесс набивания татуировки – это знаковая вещь для нашего проекта TRAP: Tattoos from RussiAn Prison, так как он полностью построен вокруг этого. Наша выставка – это ведь передвижная галерея на телах. В этом вся суть проекта. На мероприятиях мы эту галерею пополняем", – говорит Акимов.

Желающих набить татуировку по эскизам Олега Навального оказалось много, поэтому организаторы объявили запись. В итоге за первый день каждый мастер создавал около четырех картинок.

Татуировка – вид искусства, который нужно распространять в массы​

Тату-мастер Маша в таком мероприятии принимает участие впервые. "Весь смысл этого проекта в том, чтобы полностью повторить рисунок Олега, не добавляя ничего своего. Мы стараемся максимально этого правила придерживаться", – рассказывает Маша.

По ее словам, Олег Навальный показал, что в тюрьме человек может не сдаться, а наоборот, начать заниматься новым делом. "Это очень смело. Для меня этот проект в первую очередь про татуировку как вид искусства, который нужно максимально распространять в массы. Такие события, где элементы выставки соседствуют с возможностью набить татуировку, – отличный способ продвигать этот вид искусства", – делится мастер.

Через татуировки Олег решил общаться с внешним миром

Тату-мастер Илья Расписной присоединился к проекту практически сразу после его основания. "Меня пригласили принять участие, так как у меня похожая стилистика работ и мне интересна тема тюремной татуировки", – рассказывает мастер, не сомневающийся в том, что тюремные татуировки – неотъемлемая часть российской культуры.

"Эскизы в нашем проекте – это те же тюремные татуировки, только сделанные на новый лад. Тем не менее эскизы сделаны в тюрьме человеком, который отбывает наказание. Отличает их только то, что человек не замкнулся, а предпринял попытки общаться с внешним миром посредством своих рисунков", – добавляет Илья.

Наш проект не про блатную романтику, а про свободу и гуманизм

Акимов, наоборот, считает, что эскизы Олега Навального – это полная противоположность тому, что принято считать классической тюремной татуировкой. "Классическая тюремная татуировка известна как Russian Criminal Tattoo. Наш же проект называется – Tattoos from RussiAn Prison. В нашем случае тюрьма абсолютно не связана с криминалом, потому что попасть туда можно, просто бросив в полицейского бумажный стаканчик на митинге", – говорит куратор.

В России люди находятся в тюрьмах по сфабрикованным делам, многие осуждены по политическим мотивам. "Классическая тюремная татуировка, скорее, выделяет тебя из внешнего мира и подчеркивает, что ты к криминальному миру принадлежишь. Наши же эскизы представляют собой идею объединения миров. Их бьют не отпетые уголовники, а свободные люди из Москвы, Омска, Берлина, Сиэтла, Пекина и Будапешта. Эти татуировки – это, скорее, про возможность выразить солидарность с теми, кто попал в российскую тюремную мясорубку и вынужден отбывать наказание в нечеловеческих условиях. В российской тюрьме может оказаться каждый, поэтому наш проект не про блатную романтику, а про свободу и гуманизм", – добавляет Акимов.

Стоит татуировка 6666 рублей. 666 из них получает онлайн-издание "Медиазона".

Дело Олега Навального – большой этап моей личной истории

Первой набивать татуировку по эскизам Олега Навального пришла Лиза. Это ее первая татуировка. "Я ее приметила давно, еще на первом мероприятии, но долго не могла решиться. Я никак не могла понять, что именно хочу запечатлеть на своем теле. Тут все сошлось: и повод есть, и политический контекст хороший, и эскизы невероятные", – делится Лиза.

Она выбрала минималистичный сюжет: несколько альпинистов, поднимающихся по мосту. Кто-то находится уже на вершине, кто-то только карабкается наверх. "Для меня эта татуировка олицетворяет собой тему преодоления, а также политической борьбы. Это очень актуально в условиях современной российской действительности", – говорит Лиза. Для нее важно, что эскизы рисовал именно Олег Навальный, находясь в тюрьме. "Для меня Олег – это в первую очередь человек, который отсидел срок по политическому делу. За этим процессом я внимательно следила. Это уже большой этап нашей и моей личной истории", – заключает Лиза, рассматривая татуировку и добавляя в сториз Instagram селфи с автором эскиза.

Студенты ВШЭ начинают волноваться, только когда студента ВШЭ сажают

На выставку пришло много людей, они стараются протиснуться в дальний зал, где у диджейского пульта издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и музыкальный и театральный продюсер, основатель московской "Хип-хоп академии" Михаил Огер ставят новые треки. Позже к ним присоединяется участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

В это же время в первом зале Олег Навальный фотографируется с посетителями. По его словам, выставка никак не привязана к политическим событиям, которые сейчас происходят в Москве. "Может быть, для кого-то мысль о том, что людей в России сажают в тюрьмы просто так, стала актуальна только сейчас. Для меня она была актуальна всегда. Это неправильно, что студенты ВШЭ начинают волноваться, только когда другого студента ВШЭ сажают. Волноваться нужно всегда", – говорит Олег Навальный.