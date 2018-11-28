"Сложно даже на свободе". Как осужденные попали из тюрьмы на сцену

Стук клавиш печатной машинки, отсутствие театрального реквизита, суета на сцене и одна за другой истории о задержании – все это очень точно передает атмосферу в колониях и эмоции осужденных. "Когда меня посадили во второй раз, единственное, что мне оставалось, – это доказать, что они ошиблись", – последнее, что звучит со сцены. Потом в зале еще несколько минут сохраняется тишина.

В Сахаровском центре прошел спектакль "Греческая трагедия наших дней", в котором играли осужденные и те, у кого сидели родственники или знакомые. Пьесу поставили в рамках творческой мастерской для людей с тюремным прошлым.

Началась пьеса со сцены в зале суда, где одному из героев зачитывали обвинительное заключение. Потом эпизоды быстро менялись. Большинство из них выглядели как странички из дневника. В итоге все вместе они создавали суету на сцене и карнавал воспоминаний, где один осужденный звонит родителям знакомого, потому что телефон выдают только в то время, когда в его родном городе уже ночь, а другой собирает на даче грибы и вспоминает последний день перед задержанием.

"Я пришла в мастерскую, потому что я пишу с рождения, и тюрьма в этом плане ни на что не повлияла. Во время второго срока литература была единственным, что помогло мне не сойти с ума. За это время изменился мой стиль, я вообще давно хотела научиться писать по-другому. После того, как первая, литературная часть мастерской закончилась, я предложила связать вторую часть со сценой. Я просто так это сказала, а все в итоге получилось", – рассказала Радио Свобода одна из участниц мастерской Оксана Крутицкая.

С нашим государством очень сложно даже на свободе отбывать наказание

Она освободилась еще в мае 2017 года. Неотбытую часть наказания Оксане заменили на исправительные работы, и они до сих пор не закончились. "С нашим государством очень сложно даже на свободе отбывать наказание. Зарплата – шесть тысяч, при этом меня еще пытались засунуть в дворники. Я старалась сопротивляться без нарушений. В итоге зарплата так и осталась минимальной, но хотя бы не дворником работаю. Вообще я очень хочу опубликовать свои произведения где-то, но пока денег нет, а помощи я просить не умею", – говорит Оксана.

Тюремное прошлое – не обязательный атрибут всех участников пьесы. Один из них, Анатолий, например, никогда не отбывал наказание, однако слышал много о российских колониях из рассказов знакомых и друзей. Он пришел в мастерскую случайно, по совету друга, который в ней участвовал. В итоге Анатолий просто озвучит те части спектакля, которые написал его друг Андрей Курьянов.

То, что у нас происходит в колониях, – это дикость

– На мой взгляд, самые сильные куски из этого спектакля – авторства Андрея. В пьесе вообще много как сильных, так и слабых кусков. И если вторые убрать, может получиться очень хороший спектакль, который будет не стыдно показывать, – считает Анатолий. Сам он занимается тем, что выступает с концертами в колониях. По его словам, там тоже много талантливых людей, просто в обществе их не принимают. – Этот спектакль – это возможность показать зрителям, что заключенные – это такие же люди, а не изгои, что на их месте может оказаться каждый, заслуженно или случайно. Тюрьма – это не клеймо, не черная метка, это наказание, но осужденные – это не люди второго сорта. Многие на свободе трижды заслуживают наказания, ведут себя преступая все законы, но при этом никогда в колонии не окажутся, поэтому деление на заключенных и не заключенных очень условное. В других странах осужденные лишены только свободы, но они не лишены возможности по-человечески жить: читать, учиться, лечиться. То, что у нас происходит в колониях, – это дикость.

– Мастерская была создана прошлым летом, сейчас это уже вторая часть. Первая часть была с литературным уклоном. Тогда мы писали эссе, разные литературные произведения, а в конце курса опубликовали альманах "У солнца есть выключатель". В его создании участвовали люди с тюремным опытом в прошлом, те, кто в данный момент находится в колониях (они участвуют заочно), а также пожизненно осужденные из "Черного дельфина" (исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных. – РС). В этом году мы перешли на театральное мастерство, – рассказала Радио Свобода одна из организаторов мастерской Анна Боклер.

По ее словам, занятия в мастерской проходили два раза в неделю. Один раз в неделю участники писали пьесы, а в другой – пробовали себя на сцене. В итоге получилась пьеса, которая представляет собой компиляцию из отрывков произведений, которые писали участники. Всего их было около 10 человек, уточнила Боклер.

"Занятия проходили в достаточно интерактивной форме. Мы подталкивали участников к творчеству различными заданиями или отдельными словами. Были, например, такие упражнения: послушайте, что происходит вокруг вас в общественных местах, а потом напишите пьесу по мотивам услышанного", – рассказала Боклер.

Она добавила, что иногда участникам раздавались темы, а они должны были составить, отталкиваясь от них, диалоги. На реплику выделялось по 15–20 секунд. После этого звучал сигнал, а очередь передавалась следующему участнику мастерской. При этом во время реплики человеку вбрасывались определенные слова, которые нужно было обязательно использовать. По словам Боклер, так и родились почти все диалоги из пьесы. Для того, чтобы участники мастерской смогли глубже понять театральное искусство, организаторы устраивали им походы в театр. Например, они ходили на спектакль режиссера, специализирующегося на сторителлинге, Ксении Зориной. По ходу занятий участников также знакомили с различными аспектами театрального мастерства.

"Писать пьесы мы начали практически сразу. Сначала читали отрывок из трагедии Еврипида "Медея" и писали небольшие тексты в интерактивном режиме. Вообще у нас была достаточно контрастная программа: мы изучали и греческую трагедию, и современные пьесы. Мы всегда спрашивали у участников, что они хотят прочитать, и, учитывая эту информацию, создавали план занятий", – рассказала Боклер.

Помимо Боклер мастерскими занималась также американка Ариэлла Кац. Она выиграла грант от Фулбрайта на пребывание в России и работу над этим проектом. Литературную мастерскую девушкам помогали вести Катрин Ненашева, художница, которая получила известность благодаря своим перформансам на острые социальные темы, а также журналист Михаил Левин. К театральной части присоединилась режиссер Яна Окландер, которая занималась непосредственно постановкой пьесы.

Все истории в спектакле рассказаны от первого лица. При этом идея организаторов заключалась в том, чтобы каждый из участников говорил о том, что ему максимально не близко. "В итоге пьеса получилась о стране, о государстве, о людях в целом, об отношениях в обществе. Общая идея спектакля – это жизненный путь и свобода любого человека", – говорит Боклер.