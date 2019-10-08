Суд отменил приговор обвиняемому по делу "Нового величия" Ребровскому

Московский городской суд отменил приговор обвиняемому по делу "Нового величия" Павлу Ребровскому, который заключил досудебное соглашение и дал показание против других обвиняемых. Его отпустили под подписку о невыезде. Дело Ребровского отправлено на новое рассмотрение, сообщает корреспондент телеканала "Настоящее Время".

Летом этого года Ребровский заявил, что дал признательные показания под давлением следователя, угрожавшего ему статьёй о терроризме, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Ранее прокуратура попросила Мосгорсуд отменить приговор Ребровскому, так как он якобы "нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела". На суде обвиняемый рассказывал, что пошел на сделку со следствием, в рамках которой ему обещали условный срок. Однако вместо этого суд назначил обвиняемому два с половиной года колонии. Ребровского судили отдельно от остальных обвиняемых по делу "Нового величия".

Дело "Нового величия"

В деле "Нового величия" 10 обвиняемых: это Мария Дубовик, Анна Павликова, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Максим Рощин, Дмитрий Полетаев, Павел Ребровский и Рустам Рустамов. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, целью движения было "безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима". Для этого активисты якобы проводили тренировки в Подмосковье: учились стрелять и бросать "коктейли Молотова".

После задержания обвиняемый Руслан Костыленков рассказывал о пытках. Шестерых активистов, включая Павликову и Дубовик, суд отправил в СИЗО, остальных – под домашний арест. В изоляторе у девушек начались проблемы со здоровьем. Только после московского "Марша матерей", участники которого требовали освободить из изолятора Дубовик и Павликову, их перевели под домашний арест.

Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение, их дела суд рассмотрел в особом порядке. Ребровский получил 2,5 года заключения, а Рустамов – два года колонии условно.