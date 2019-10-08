В Республике Коми жители деревни Арабач попросили у властей автобус для того, чтобы безопасно добираться домой из-за участившихся случаев появления волков. Обращение опубликовано на портале "Активный регион".

По словам местных жителей, им приходится добираться от остановки общественного транспорта до деревни поздно вечером через лесю. Расстояние более 500 метров приходится преодолевать в полной темноте. Местные жители просят организовать вечерний автобус, чтобы избежать нападений диких животных. Чиновники заявили, что разберутся со сложившейся ситуацией.

Весной этого года в Магадане на улицах города появились дикие медведи, которые пришли в город в поисках еды. По словам охотоведов, звери вышли к людям из-за слишком теплой для региона погоды и отсутствия корма в диких условиях.

В феврале 2019 года на архипелаге Новая Земля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия медведей. В районе одного из поселков тогда обнаружили 52 особи хищника. В поисках пропитания животные проникали в жилые помещения и нападали на людей. Местные жители боялись выходить из дома. Позже медведей смогли отогнать.