Опубликован звонок Ангелины Хачатурян сразу после убийства отца

Интернет-портал Life опубликовал запись звонка в полицию одной из сестёр Хачатурян, Ангелины, который она сделала сразу после того, как сёстры убили своего отца.

Во время разговора Ангелина всё время плачет. Оператор спрашивает у неё, был ли отец пьяным, на что Хачатурян отвечает отрицательно, но говорит, что тот находился под действием наркотических веществ, выпив слишком много успокаивающих таблеток. Она также говорит, что Михаил Хачатурян напал на неё и двух её сестёр с ножом. На вопрос, кто именно убил нападавшего, Ангелина отвечает: "Я".

Ранее СМИ опубликовали видео избиения сестёр Хачатурян их отцом, на котором он называет их "тварями" и "уродами".