Опубликован звонок Ангелины Хачатурян сразу после убийства отца

Интернет-портал Life опубликовал запись звонка в полицию одной из сестёр Хачатурян, Ангелины, который она сделала сразу после того, как сёстры убили своего отца.
Во время разговора Ангелина всё время плачет. Оператор спрашивает у неё, был ли отец пьяным, на что Хачатурян отвечает отрицательно, но говорит, что тот находился под действием наркотических веществ, выпив слишком много успокаивающих таблеток. Она также говорит, что Михаил Хачатурян напал на неё и двух её сестёр с ножом. На вопрос, кто именно убил нападавшего, Ангелина отвечает: "Я".
Ранее СМИ опубликовали видео избиения сестёр Хачатурян их отцом, на котором он называет их "тварями" и "уродами".
- Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- 14 июня этого года сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, судить девушек будут по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье для женщин – 25 лет лишения свободы.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна, а проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью девочек был нанесён тяжкий вред в результате насильственных действий отца.
- В защиту сестёр и права на самооборону в Москве проводятся одиночные пикеты. При этом мэрия Москвы неоднократно отклоняла заявки на проведения митингов и шествий в поддержку сестёр Хачатурян.
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