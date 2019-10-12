Кто, если не он? Галина Сидорова – о путинской формуле

Зарисовка из путинской России настоящего: как преодолеть 570 километров между Москвой и Новгородом Великим? Если кто не в курсе, то сообщу, что есть два пути (не считая использования личного автотранспорта). По железной дороге: сесть вечером в Москве на проходящий из Нижнего Новгорода один раз в сутки поезд, другие в том направлении не ездят. Или, на худой конец, автобусом – займет 7 или 8 часов, но старожилы не советуют, ввиду нерегулярности рейсов и ухабистости дорожного покрытия. Реконструировать и открыть местный аэропорт обязались в 2009 году, в 2019-м все ещё обещают.

В общем, ехать в командировку пришлось на том самом единственном поезде, опоздавшем с прибытием и, соответственно, с отбытием из столицы на полтора часа по так и не объясненной взволнованным пассажирам причине. Полусонный проводник, правда, поведал, что все поезда и электрички стояли на подъезде к Москве, а также заверил, что туалет в вагоне к утру заработает. Злые языки, впрочем, увидели причину всех бед в проходившем 20 сентября в Великом Новгороде форуме "Среда для жизни", куда с большой свитой сопровождающих отправлялся премьер-министр Дмитрий Медведев. Раз уж перекрытие автомобильных дорог при перемещении кремлевских небожителей – вещь обычная, почему бы не перекрыть ещё и железные?

Но прибыл Медведев в столицу древнерусской демократии на следующее утро, конечно же, вертолетом. Аки тот волшебник. Удостоил мероприятие десятиминутной речью о "сложности работы мэра" и был таков. Чего приезжал? Оценки со стороны трудящихся скоротечного визита тянули на свежепринятую статью об оскорблении власти. Оказавшийся попутчиком на обратном пути внушительных габаритов гость форума из числа околостроительных чиновников так разбушевался, костеря Медведева, никчемную кадровую политику, воровство и много чего ещё, что я уже начала беспокоиться за надежность верхней полки, на которую взгромоздился мой сосед. Я – внимательный слушатель. Пожалела лишь о том, что вставила в его монолог свои "пять копеек": мол, Путин же у нас всем руководит, выбрал Медведева себе в премьеры. И тут уж верхняя полка совсем подозрительно затряслась под стук колес и лекцию о незаменимости Путина, плохих боярах и невозможности "дорогому Владимиру Владимировичу" быть в курсе всего "при его-то занятости".

Удивительно все-таки живучей оказалась эта уникальная формула, две части которой вроде бы взаимоисключающи: "Кто, если не Путин?" и "А Путин-то не знает…", в сознании русского человека, привыкшего справляться с запредельными трудностями, хватаясь при этом за самую простую "причину" невозможности их преодолеть.

"Не в курсе" по-путински – это еще и сознательное, и подсознательное освобождение от ответственности. Вспомним, как Путин не хотел возглавлять правящую партию под предлогом, что намерен быть президентом всех россиян. В 2007-м всё-таки согласился стать лидером "Единой России", "заходя" на премьерский пост. При этом заявил, что в партию вступать не будет, пришлось соратникам по такому случаю подкорректировать устав.

Путинское ноу-хау пошло в массы. И вот уже правящая партия на недавних муниципальных/региональных выборах запустила своих людей как самовыдвиженцев, одарив административным ресурсом и шулерскими накрутками при голосовании. В результате все они, словно фарш прокрученные через голосовательный механизм, благополучно сбились в большие кучки "едросов" в новоизбранных органах власти.

При каких только обстоятельствах не звучало путинское "не в курсе"! Он утверждал, будто находится в неведении, что это за "зелёные человечки" обнаружились в Крыму и помогли местному населению определиться с "выбором" – позже, впрочем, разглядел в них российский спецназ. На большой пресс-конференции в декабре 2015 года признал, что не очень в курсе происходящего на сирийско-турецкой границе: "про так называемых туркоманов я слыхом не слыхивал. Знаю, что туркмены живут, наши родные туркмены, в Туркменистане, а здесь не понять ничего… Нам никто ничего не говорил". Сказано это было в разгар российского похода в Сирию и скандала со сбитым турками российским самолетом. В сентябре 2018-го убеждал мировую общественность, что ГРУ не имеет отношения к химической атаке на семью Скрипалей на территории Великобритании: какое такое ГРУ, какое отравление? Петров и Боширов – бизнесмены: "мы нашли этих людей" и "нет в них ничего криминального". Эта ложь, правда, не продержалась и нескольких дней.

Чем дальше, тем более нелепо выглядит путинская формула, придуманная для прикрытия большой и маленькой лжи

В июне 2019-го Путин заявил, что не знает деталей плана Виктора Медведчука по Донбассу: "Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня…" А на недавней Валдайской сходке сделал "честные глаза": на российских ток-шоу с утра до вечера поливают грязью и оскорбляют Украину, её граждан?! Надо же, какое безобразие, народ-то там хороший, братский, власть только подкачала! Не знает Путин и размера зарплаты Игоря Сечина, как, впрочем, и собственной: "Как-то так, приносят, складываю, на счет отправляю, не считаю", – поделился он с журналистами во время пресс-конференции в декабре 2014-го. Впрочем, теперь, судя по всему, узнал: как-никак лично в собственный день рождения подписал указ о её повышении.

Фраза "А Путин-то не знает!" своего рода слоган его двадцатилетнего президентства-премьерства. В полном неведении и в то же время пашет, по его собственному выражению, "как раб на галерах". Получается, тот, кто сосредоточил в своих руках все властные ниточки, чьи прихвостни годами твердят общественности, что "есть Путин – есть Россия; нет Путина – нет России", "не в курсе" ключевых моментов происходящего в стране? Чем дальше, тем более нелепо выглядит эта путинская формула, придуманная для прикрытия большой и маленькой лжи. Формула безответственности. Формула несостоятельности системы, выстроенной под вождя и приведшей к коллапсу демократических институтов управления государством. Какое уж тут разделение властей. Путинская формула – это он сам плюс его администрация. Неконституционный, никем (кроме него самого) не избираемый и не контролируемый орган, принимающий решения и транслирующий волю вождя подконтрольному парламенту, судам, губернаторам, мэрам, и далее по субординации.

Формула живуча. Но в ней же и "кощеева игла": невозможность для диктатора вовремя и без потерь выйти из игры, невозможность для общества и государства развиваться, меняться, конкурировать с державами с более благоприятной "средой для жизни". Путинская карманная "апешечка" уже лихорадочно суетится: как бы избежать честных и свободных выборов в 2024 году; как бы снова подсунуть обществу преемника, чтобы сохраниться в качестве центра принятия решений и оживить магическую путинскую формулу, просто подставив в неё имя нового вождя: "Нет (условного) Пупкина – нет России!" Главное, чтобы оппозиция не повелась на эту старую песню о главном, а предложила собственную программу действий, выведя на первый план не просто новые имена, а программу системного реформирования институтов власти, возвращения гражданам их прав и свобод.

Галина Сидорова – московский журналист

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