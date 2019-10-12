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Археология. Будущее

Белорусское зеркало для России. Эфир в 18:05

Минск

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Философ Максим Горюнов и политолог Павел Усов: режим Лукашенко как модель будущего

На протяжении четверти века на Республику Беларусь в России смотрели как на «заповедник СССР» и «последнюю диктатуру Европы». Но сегодня оказалось, что оба режима типологически очень похожи, и Москва фактически следует «модели Лукашенко» с задержкой в пять-семь лет. Удалось ли Беларуси построить независимое государство, и удастся ли сохранить суверенитет перед лицом возможной интеграции с Россией?

Гости программы - философ Максим Горюнов и политолог Павел Усов. Эфир в 18:05.

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