Белорусское зеркало для России. Эфир в 18:05

На протяжении четверти века на Республику Беларусь в России смотрели как на «заповедник СССР» и «последнюю диктатуру Европы». Но сегодня оказалось, что оба режима типологически очень похожи, и Москва фактически следует «модели Лукашенко» с задержкой в пять-семь лет. Удалось ли Беларуси построить независимое государство, и удастся ли сохранить суверенитет перед лицом возможной интеграции с Россией?

Гости программы - философ Максим Горюнов и политолог Павел Усов. Эфир в 18:05.