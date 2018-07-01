"Цветные" революции? Эфир в 18.05

Существуют ли народы, которые не любят свободу и не готовы за нее бороться? Два Майдана (“оранжевая” революция и “революция достоинства”) в Украине, апрельская победа оппозиции в Армении на фоне массовых народных протестов, “революция роз” в Грузии и последние антиправительственные волнения.

Почему массовые протесты в одних странах приводят к смене политических режимов, а в других остаются безрезультатными? Почему продолжение протестов может привести к росту репрессий, затяжной политической реакции и идеологической стагнации (Белоруссия, Россия)? Специфика политических режимов и политической культуры в странах постсоветского мира. Протесты 1991 года в России и их влияние на ход политической истории других стран бывшего Союза.

Как ведут себя люди на митингах и демонстрациях, как и почему наступает перелом в отношениях с диктаторами, под влиянием каких объективных и субъективных факторов они уходят в отставку? Политическая история, которая предшествует революции. Мирный протест и революционное насилие в ответ на насилие власти. Почему Майдан не был цветной революцией?

Коба Ликликадзе, обозреватель Грузинской службы Радио Свобода; Гарри Тамразян, директор Армянской службы Радио Свобода; Наталья Чурикова, обозреватель Украинской службы Радио Свобода; Юрий Дракахруст, обозреватель Белорусской службы Радио Свобода.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова