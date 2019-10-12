Орловского чиновника оштрафовали за руну на кафтане

Суд города Ливны в Орловской области оштрафовал на полторы тысячи рублей начальника управления культуры и молодежной политики города Сергея Клушина. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики за руну на костюме, в котором он вёл детский праздник. Суд вынес решение ещё 30 сентября, сегодня на него обратило внимание издание "МБХ медиа".

Праздник "Коляда" прошёл в декабре 2018 года в городском парке. Клушин вёл его в кафтане, на левом рукаве которого была нарисована руна. Потом чиновник выложил видеозапись в социальную сеть "ВКонтакте", что и послужило причиной административного разбирательства.

В постановлении суда утверждается, что символ "представляет собой изображение рунического знака "Одал", при помощи которого в древнескандинавских системах письма обозначался звук "О". Также эта руна использовалась различными организациями Третьего рейха, включая "Аненербе", заявили эксперты.

Сергей Клушин настаивает, что на его кафтане был изображён славянский символ "Рода".