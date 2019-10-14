Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Константину Котову

Московский городской суд рассматривает сегодня апелляцию на приговор активисту Константину Котову, приговорённому к четырём годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов.​

Апелляционную жалобу на приговор поддерживают 12 адвокатов. В суд пришли несколько десятков человек, чтобы поддержать гражданского активиста. В зал заседания, однако, допустили не всех, большая часть пришедших наблюдает за рассмотрением дела из комнаты с видеотрансляцией. Котова тоже не привезли в суд из СИЗО, он участвует в заседании по видеосвязи.

Судья удовлетворила одно из ходатайств защиты о допросе свидетеля. Внештатный корреспондент Радио Свобода Алина Пинчук рассказала суду об обстоятельствах задержания Котова 10 августа. По словам Пинчук, она стала свидетельницей того, как Котов был задержан фактически сразу после выхода со станции метро Китай-город, он не скандировал лозунгов и не разворачивал плакатов. Мосгорсуд также согласился посмотреть видео задержания активиста.

Радио Свобода ранее публиковало кадры, на которых видно, что в этот день Котов только успел выйти из метро, как сразу же был схвачен полицией. Суд первой инстанции не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключёнными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Он вины не признаёт.

Ранее Совет по правам человека раскритиковал приговор. Эксперты СПЧ указали на то, что Тверской суд Москвы при вынесении приговора проигнорировал постановление Конституционного суда о том, что лишать человека свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах можно только в том случае, если его действия не были мирными и несли угрозу жизни или имуществу других людей.

В прокуратуре назвали "реальной угрозой" то, что во время акций активист якобы нарушал правила дорожного движения и блокировал проход граждан к достопримечательностям города.

Накануне заседания Мосгорсуда журналист и телеведущий Владимир Познер задал 7 вопросов судье Тверского суда Станиславу Минину, который вынес Котову приговор. Познер, в частности, интересуется отношением Минина к письму десяти известных юристов, усомнившихся в приговоре, обращениям священников, врачей, учителей и людей других профессий с требованием закрыть "московское дело", критике приговора экспертами СПЧ. Познер также спрашивает, полагает ли Минин, что приговор по Котову будет способствовать росту доверия к судам.

Вчера в Москве прошла серия пикетов в поддержку Константина Котова. Несколько человек были задержаны.На четырёх из них, по данным сайта ОВД-инфо, составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий.