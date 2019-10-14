"Противоречие с законом и совестью". Апелляция по делу Котова

Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляцию на приговор активисту Константину Котову. В начале сентября Тверской суд приговорил его к 4 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Последний раз Константина Котова задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью. Радио Свобода публиковало кадры, на которых видно, что в этот день Котов только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.

На прошлой неделе комиссия по научно-правовой экспертизе президентского Совета по правам человека вынесла заключение, согласно которому Тверской суд Москвы не проделал необходимой работы по доказыванию обстоятельств преступления, совершенного Котовым, и проигнорировал требования, которые предъявляются к приговору, его содержанию и структуре. Председатель Совета Михаил Федотов направил заключение комиссии адвокату Котова Марии Эйсмонт. Она пообещала, что будет добиваться приобщения этого документа к материалам дела при рассмотрении сегодняшней апелляции. В воскресенье в поддержку Константина Котова в центре Москвы прошла серия пикетов.

Накануне заседания Мосгорсуда, Радио Свобода поговорило с Марией Эйсмонт, чтобы выяснить, что Константин Котов и его адвокаты ждут от сегодняшнего дня.

– Делать какие-либо прогнозы на исход заседания – это хуже, чем гадать на кофейной гуще. Там, кстати, с большей вероятностью что-нибудь нагадается. Но у нас цель только одна – либо оправдание, либо полное прекращение уголовного преследования за отсутствием состава преступления. Это единственное, после чего мы успокоимся – все остальное нас не устроит.

Что будет сегодня, сказать сложно. У нас, конечно же, есть план, о чем мы будем просить, что мы будем говорить, какие доказательства будем представлять и на что делать упор. Но вот что решит суд…

– Как вам кажется, пойдет ли власть на эскалацию в использовании этой "дадинской" статьи?

Дело проходит в противоречии с законом, с логикой здравого смысла, совести.



– Я же не живу у них в головах. Если бы речь шла о том, что в России хорошо действует правосудие, суды действительно разбирают дела, то у нас бы не было сегодняшней апелляции, как не было и суда первой инстанции, потому что это дело просто не было бы возбуждено. В действиях Котова нет состава преступления, предусмотренного статьей 212. Так что поскольку дело проходит в противоречии с законом, с логикой здравого смысла, совести, то и делать какие-то прогнозы на апелляцию смысла нет. Мы будем работать так, как мы должны работать в данной ситуации. При этом на каком этапе мы добьемся прекращения преследования Котова и извинений перед ним (а у меня нет никаких сомнений, что мы в итоге этого добьемся), случится это сегодня или еще через год – мне сказать сложно.

– Мария, в дело Константина Котова вошло очень много адвокатов. Расскажите, они все будут выступать сегодня?

– Подавляющее большинство тех адвокатов, кто вошел в дело, будут сегодня выступать в Мосгорсуде. Кто, когда, в какой последовательности – мы, может быть, решим вообще в последний момент. Но мы все постоянно на связи, каждую минуту фактически. И будет очень жалко расставаться с такой прекрасной командой. Просто мечта.

– Какую тактику вы с коллегами сегодня изберете?

– Есть проблемы с правосудием, с презумпцией невиновности, с состязательностью сторон и так далее, и так далее, что очень ярко демонстрирует дело Котова, так что как же я могу делать какие-то прогнозы. У меня нет непроцессуальных каналов общения с судом, чтобы выяснить, какое настроение у судьи. Но это все и совершенно неважно. Я считаю, что наш долг как адвокатов – максимально настойчиво повторять наши доводы и предоставлять все доказательства, которые у нас не принял суд первой инстанции. Мы будем настаивать на допросе всех свидетелей, которых не допросили, на просмотре всех видеозаписей, в просмотре которых совершенно немотивированно отказал суд первой инстанции и на которых каждый человек, даже не имеющий никакого юридического или вообще высшего образования, увидит человека, который не совершает ничего, противозаконного. Это дело настолько простое, что оно очевидно любому – просто посмотрите на видео. И вот за это вот человек пошел на 4 года колонии.

– В каком состоянии и настроении сам Константин подошел к сегодняшней апелляции?

Ему небезразлично, что происходит с другими.



– Он в "Матросской тишине" в абсолютно нормальном состоянии. Настроение у нас боевое, рабочее. Мы с ним общались последний раз днем в пятницу – специально перед понедельником заехала, но вообще мы регулярно видимся всё это время. Говорит, что немножко надоело сидеть, но его можно понять – он деятельный человек, который работал, который был очень увлечен общественной жизнью, так что изолировать такого человека – это непросто. Но он совершенно не падает духом. Очень интересуется всеми процессами, постоянно спрашивает про других. В этом смысле ему очень важно знать, что происходит с другими. Он продолжает переживать и за дело "Нового величия", и за других фигурантов "московского дела" – некоторых из них он в коридорах встречал и знает лично, про кого-то только читал – он получает прессу (хоть и с задержкой). Плюс ему довольно много людей пишут, так что он довольно хорошо информирован, но всё равно спрашивает детали и ему очень небезразлично, что происходит с другими. Он такой человек, которому очень важны другие люди. И даже в тюрьме продолжает переживать за других. Я его спрашиваю, как он, а он отвечает: "Да нормально. А как вот остальные?"

– Как вам вообще работается с Константином?

За Костю сердце ужасно болит.



– Костя – очень хороший и правильный подзащитный. Он, во-первых, понимает все, что происходит. Ему не надо лишний раз втолковывать, что происходит. Во-вторых, он неплохо подкован, как человек, который много бывал на судах. В этом смысле с ним легко. Бывают люди, которые совершенно растеряны, плачут, а ты не можешь им ничем помочь. За Костю сердце ужасно болит тоже, но он борец, он не падает духом. Он улыбается, когда мы встречаемся, мы шутим, планируем что-то. Костя – в общем очень осознанный человек, говорит, что мы пойдем до конца.