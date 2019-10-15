После убийства девочки в Саратове власти будут вырубать кусты

После резонансного убийства 9-летней девочки власти Саратова занялись обеспечением безопасности школьников и благоустройством территории, на которой произошло преступление.

Мэр города Михаил Исаев, в частности, поручил спилить зелёные насаждения – кусты и деревья – чтобы каждая улица "просматривалась". "Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее", –​ цитирует главу города издание "Коммерсантъ".

Исаев также пообещал проверить и благоустроить территорию гаражно-строительных кооперативов в городе. Если будут выявлены неблагоустроенные, разваливающиеся объекты, их будут сносить.

Председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что для каждого ребёнка будет разработан индивидуальный маршрут до школы и обратно. Отклоняться от него будет запрещено, в противном случае от родителей потребуют объяснений.

Начальник полицейского управления Андрей Чепурной заявил, что его подчинённые проверят гаражные кооперативы, в которых случаются кражи и ведётся торговля алкоголем.

Девятилетняя Елизавета Киселёва пропала 9 октября по дороге в школу. За двое суток на её поиски вышло несколько тысяч жителей Саратова. 11 октября тело ребёнка со следами насильственной смерти было обнаружено на территории гаражей в Кировском районе города.