На месте крушения Ан-72 в Конго нашли тела четырех погибших

На месте крушения самолёта Ан-72 в Конго обнаружены четыре неопознанных тела. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство республики.

Ранее посольство России в Конго подтвердило, что на борту самолёта находились россияне Владимир Садовничий и Виталий Шумков. Были ли они гражданскими или военными, неизвестно.

Военно-транспортный Ан-72 потерпел крушение 10 октября. Всего, по данным агентства Reuters, на борту было 8 человек. Самолёт обеспечивал перевозки президента Конго Феликса Чисекеди. На борту могли находиться его охранники и водитель, а также четыре члена экипажа.

В мае этого года Кремль подтвердил, что направит в Конго российских военных. В Министерстве иностранных дел тогда заявили, что россияне будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР. СМИ сообщали, что в Конго присутствуют российские наёмники из "частной военной компании Вагнера", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом президента Владимира Путина.