The Insider: "план борьбы с Навальным", возможно, создал консультант АП

Во взломанной почте одного из бывших сотрудников Администрации президента России, которого издание The Insider называет Константином Костиным, был обнаружен "план борьбы с Навальным". Этим "планом" предусмотрены, в частности, как отмечается в публикации, провокации с пожертвованиями.

Константин Костин, в 2011–2012 годах работавший в Управлении внутренней политики Администрации президента, ныне обслуживает это управление уже как "аналитик", говорится в публикации. Его почта была недавно взломана и выставлена на аукцион. Telegram-канал Black Mirror, сообщивший о взломе и продаже почты, предоставил изданию The Insider несколько писем с вложениями, которые имеются в распоряжении редакции журналистов, предавших огласке эти тексты.

Так, в одном из писем, датированным 11 августа 2017 года, секретарша Костина присылает ему сведения об организации иска против оппозиционного политика Леонида Волкова, соратника Навального. Иск был оформлен как заявление возмущенного жертвователя средств.



15 октября во многих российских городах проходили обыски у сторонников Алексея Навального и в региональных штабах ФБК. По данным СК, следственные действия, в ходе которых правоохранители изымали технику и банковские карты активистов, проводились в 30 городах. Активистов обыскали в рамках "дела об отмывании денег в ФБК", заведённом в августе, сразу после массовых протестов против недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных кандидатов. Широкая кампания по дискредитации Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией вызвала вопросы об организаторах обысков и конфискации оборудования и другого имущества в отделениях ФБК.

Сотрудник ФБК Николай Ляскин уверен, что главная задача правоохранительных органов, которые продолжают следственные действия в отношении ФБК Алексея Навального, – запугать волонтеров и затруднить работу фонда:



"Они блокируют счета, забирают и не отдают технику, ломают двери – это чистое воровство. Самое страшное, что случилось после обысков на данный момент – это смерть бабушки одного из наших волонтеров, он юрист воронежского штаба. Она умерла через несколько дней после обыска от инфаркта. Сегодня опять была похожая ситуация, они пришли к бабушке нашего волонтера, и слава богу, с ней пока все хорошо. Но эта садистская власть может только запугивать.