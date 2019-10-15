"Чисто репрессивная история": обыски у сторонников Навального

15 октября во многих российских городах проходили обыски у сторонников Алексея Навального и в региональных штабах ФБК. По данным СК, следственные действия, в ходе которых силовики изымали технику и банковские карты активистов, проводились в 30 городах. Активистов обыскали в рамках дела об отмывании денег в ФБК, заведенном в августе, сразу после массовых протестов против недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных кандидатов.

Обыск проходил и в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщала в твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

О своем задержании сообщил Борис Золотаревский – бывший глава предвыборного штаба директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Позже его отпустили.

Обыски прошли в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Кемерове, Чебоксарах, Ижевске, Владивостоке, Бийске, Ростове-на-Дону и других городах.

В Уфе силовики пришли к двум активистам штаба Навального – риелтору Ольге Комлевой и муниципальному депутату Русско-Юрмашского сельсовета Альберту Гаскарову, в Самаре – к волонтеру Евгению Трубченко, –​ сообщает "Медиазона".

Кроме того, следственные действия проходили дома у сотрудников и волонтеров екатеринбургского штаба Навального –​ Полины Грейсман и ее молодого человека Алексея Бысыгина. На допросе побывали сотрудница штаба Виктория Райх и бывший координатор штаба Виктор Бармин.

В Ярославле обыск прошел у Александра Смирнова, в Челябинске в квартире, где прописан сотрудник и видеооператор штаба Навального Юрий Прудников, в Новокузнецке – у бывшего координатора Антона Волошина. В Саратове у волонтера штаба Анастасии Жуковой силовики забрали технику.

На допросе в Следственном комитете побывала координатор Тверского штаба Навального Наталья Малахова. Рано утром у нее дома прошел обыск, в ходе которого изъяли всю технику и банковские карты. Об этом Наталья рассказала Радио Свобода:

Изъяли технику, все электронные носители, флешки, банковские карты



"Они пришли в 6 с небольшим утра, долго стучали в дверь. В итоге мы решили им все-таки открыть, иначе неизвестно, что бы там было. Вели они себя культурно, корректно. Сказали, что у них есть постановление об обыске по делу ФБК, и я прохожу в качестве свидетеля. Изъяли технику, все электронные носители, флешки, изъяли банковские карты. Причем не только мои, но и других людей, которые находились в квартире, – это мой молодой человек и наш друг. У них тоже все забрали – телефоны, жесткие диски, флешки. Они забрали даже не только смартфоны, но и обычные старые телефоны, которые где-то там лежали. Нас всех повезли в Следственный комитет, меня допросили в качестве свидетеля. Естественно, мы будем это обжаловать, в том числе этот обыск. Я еще не знаю, заблокированы ли у меня банковские счета, как было в прошлый раз, это нужно проверить, но если счета заблокированы, мы тоже будем это обжаловать".

По словам координатора штаба Навального из Твери Андрея Прокудина, силовики обыскали и сам штаб – в отсутствие его сотрудников:

Там был кавардак, и они забрали ноутбук и видеокамеру

"Камера была свернута, счетчики выключены, внутри было темно. Там был полный кавардак, и они забрали ноутбук, который купили буквально после предыдущего обыска в штабе. Также они забрали видеокамеру, на которую мы планировали снимать, и жесткий диск. То есть с прошлого обыска там было не так много всего, но они опять все забрали. Мы сначала подадим иски на обжалование этих действий в наш суд, который выносил такие постановления, и одновременно будем готовить доверенность для того, чтобы обращаться сразу в ЕСПЧ. Мы понимаем, что, скорее всего, придется идти туда".

Следственные действия прошли также у сторонников Алексея Навального в Уфе. Об этом радио Свобода рассказала координатор уфимского штаба Лилия Чанышева:

Путину не нравится, что мы активно ведем свою антикоррупционную деятельность

"Обыски проходили у четырех волонтеров штаба и у одного бывшего сотрудника, который уже два года как не работает в штабе. У большинства они сейчас закончились. В ходе обыска изымалась техника, телефоны, и, насколько мне известно, они вели себя адекватно. Информации о том, что кого-то клали лицом в пол, у меня нет. Почему они продолжают нас преследовать? Путину не нравится, что мы активно ведем свою антикоррупционную деятельность и рассказываем об этом в регионах. Они хотят помешать нам выполнять наши задачи и по максимуму затруднить нашу работу. Поэтому изымают технику и отрывают нас от текущей деятельности. Но это неэффективно, мы все равно продолжим свою работу и будем дальше снимать видео и рассказывать о проблемах в нашей стране и о коррупционерах".

Также в Уфе провели обыск у матери активиста петербургского движения "Весна" Кирилла Матвеева. Об этом он сообщил "МБХ медиа".

"Пришли в дом моей матери, где я прописан. Меня там не было. Маму довели до истерики, в ходе обыска ничего не изъяли. Но искали пресловутые 75 миллионов рублей. Скорее всего, обыск был связан с тем, что в 2017 году я работал юристом в штабе Навального в Уфе. Но сейчас я никак с этой структурой не связан".

"Правозащита Открытки" рассказала об обыске в квартире бывшего координатора краснодарского отделения ликвидированного движения "Открытая Россия" Яны Антоновой. Он также связан с делом об отмывании денег в ФБК и прошел без постановления суда. У Антоновой забрали телефон и банковские карты.

Сотрудник ФБК Николай Ляскин уверен, что главная задача правоохранительных органов, которые продолжают следственные действия в отношении ФБК Алексея Навального, – запугать волонтеров и затруднить работу фонда:

Эта садистская власть может только запугивать

"Они блокируют счета, забирают и не отдают технику, ломают двери – это чистое воровство. Самое страшное, что случилось после обысков на данный момент – это смерть бабушки одного из наших волонтеров, он юрист воронежского штаба. Она умерла через несколько дней после обыска от инфаркта. Сегодня опять была похожая ситуация, они пришли к бабушке нашего волонтера, и слава богу, с ней пока все хорошо. Но эта садистская власть может только запугивать. Они, я уверен, проводят все это с целью запугать волонтеров, изъять как можно больше техники, чтобы нам было сложнее все это восстанавливать. Они забирают технику в надежде найти хоть что-нибудь из каких-то личных историй, я думаю. Потому что все, что могли, они уже давно проверили и понимают, что наши структуры работают честно и открыто. Это чисто репрессивная история. Им же надо оправдывать существование более сотни следователей, которые работают над этим делом, им надо что-то делать, чтобы показать какую-то отчетность, показать, что они не просто так существуют. Вот такая реакция со стороны властей – это абсолютный показатель того, что наши штабы работают суперэффективно, что умное голосование сработало на 150 процентов, и это очень не нравится властям".

В начале августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным фонда и лица, имеющие отношение к его деятельности, в период с января 2016-го по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которую "третьи лица" внесли через банкоматы на расчетные счета нескольких банков". В рамках расследования дела были заблокированы более 100 банковских счетов физических и юридических лиц. В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы оппозиционного политика.