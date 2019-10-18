Руководство ОВД "Дорогомилово" задержали за взятку в 3,5 млн рублей

Глава отдела полиции по московскому району Дорогомилово и его заместитель, начальник отдела уголовного розыска, задержаны с поличным при получении взятки в размере трёх с половиной миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12миллионов рублей.

Имена задержанных не называются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы.

Руководство столичной полиции начало служебную проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, заявили в ведомстве.