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Руководство ОВД "Дорогомилово" задержали за взятку в 3,5 млн рублей

Иллюстративное фото

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Глава отдела полиции по московскому району Дорогомилово и его заместитель, начальник отдела уголовного розыска, задержаны с поличным при получении взятки в размере трёх с половиной миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12миллионов рублей.

Имена задержанных не называются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы.

Руководство столичной полиции начало служебную проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, заявили в ведомстве.

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