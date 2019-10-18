ФБК Навального оспорил включение в реестр "иностранных агентов"

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, подал иск к Министерству юстиции России, в котором оспорил своё включение в реестр некоммерческих организаций – "иностранных агентов". Как сообщил "Интерфаксу" юрист ФБК Вячеслав Гимади, иск подали в пятницу в Замоскворецкий суд.

ФБК был включён в реестр "иностранных агентов" 9 октября. Это объяснили тем, что на счета фонда поступили платежи из-за границы от американской компании и гражданина Испании.

Владельцем американской компании оказался живущий в США гражданин России Михаил Маслихов. Он подтвердил, что добровольно перечислил ФБК 50 долларов, и заявил, что платила не его компания, а он лично.

Гражданин же Испании Роберто Фабио Монда Карденас (сам он называет себя Роберто Монда) не смог внятно объяснить, зачем он переводил средства на счет ФБК.​ Он сказал изданию "Медуза", что читал о фонде в СМИ, но не смог назвать ни его названия, ни фамилии Навального. Кроме того, Монда признал, что не говорит по-русски и ни разу не был в России. На вопрос "Медузы", как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК, существующем только в русской версии, не зная русского языка, Роберто Монда, который профессионально занимается боксом и единоборствами, не ответил.

Согласно документам, которые опубликовал ранее Навальный, Роберто Монда сделал в пользу ФБК два перевода в сентябре общей суммой примерно в 130 тысяч рублей. В это время счёт ФБК уже был заблокирован, и фонд никак не мог распорядиться этими деньгами.

Ранее в ФБК назвали переводы из Испании провокацией. Навальный предположил, что к организации схемы по признанию фонда "иностранным агентом" причастны российские власти.