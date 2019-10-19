Украина: бывший замглавы СНБО Гладковский арестован на два месяца

В Киеве Высший антикоррупционный суд постановил избрать бывшему заместителю главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому меру пресечения в виде ареста на два месяца. Предусмотрена возможность освобождения из-под стражи в виде залога в 10 миллионов 600 тысяч гривен (приблизительно 425 тысяч долларов).



Как сообщает агентство УНИАН, в случае внесения залога, Гладковскому нельзя будет выезжать за пределы Киевской области, он также должен будет сдать на хранение свои паспорта и не общаться со свидетелями по делу. Предусмотрено и ношение электронного браслета.



17 октября Гладковский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь", но пограничники не пропустили его к самолёту в зал вылета.

В минувшую пятницу, 18 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Олегу Гладковскому, что он подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в распространении ложных сведений. Следователи считают, что он использовал служебное положение ради выгоды принадлежащей ему фирмы "Автомобильная компания «Богдан Моторс»", сообщило агентство УНИАН.