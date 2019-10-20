Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с МВД 611 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с Министерства внутренних дел России 611 миллионов рублей по иску страховой компании "Центральное общество".

Два года назад компания выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников ведомства. Цена контракта составила почти 14 миллиардов рублей. Но ещё через полгода Центробанк отозвал лицензию у "Центрального общества", после чего контракт был передан "ВТБ страхованию".

611 миллионов рублей, которые компания пыталась взыскать с МВД – это сумма, которую ведомство якобы не выплатило ей, когда контракт ещё продолжал действовать.

Вместе с тем, в мае этого года Следственный комитет возбудил против "Центрального общества" уголовное дело. По версии следствия, страховая компания предоставила Центральному банку, который выдал ей лицензию на страхование жизни, недостоверную финансовую отчётность.

Издание "Ведомости" отмечало, что "Центральное общество" получило лицензию всего за три дня до проведения аукциона МВД. При этом ему удалось победить в конкурсе крупнейших игроков на рынке – в частности, компании "Согаз" и "ВТБ страхование".