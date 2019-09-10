О том, какие главные вызовы стоят перед новым украинским правительством, Виталий Портников беседует с экономистами Игорем Бураковским и Андреем Длигачем. Эфир в 20:32.
Главные экономические вызовы новой власти
О том, какие главные вызовы стоят перед новым украинским правительством, Виталий Портников беседует с экономистами Игорем Бураковским и Андреем Длигачем. Эфир в 20:32.
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