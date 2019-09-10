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Дороги к свободе

Правительство Зеленского: технократы или крепостные? Эфир в 20:32

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Главные экономические вызовы новой власти

О том, какие главные вызовы стоят перед новым украинским правительством, Виталий Портников беседует с экономистами Игорем Бураковским и Андреем Длигачем. Эфир в 20:32.

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