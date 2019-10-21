В "Единой России" хотят штрафовать СМИ за нарушение "дня тишины"

Заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Адальби Шхагошев подготовил поправки, которые позволят многократно увеличить штрафы для средств массовой информации и интернет-компаний за нарушение "дня тишины" во время выборов, передает "Интерфакс".

По мнению депутата, штрафы должны составить от 2,3 до 3,5 миллиона рублей или до 4% от оборота компании. В качестве примера Шхагошев привел размер ежегодного оборота Google за 2018 год – 136 миллиардов долларов. Это, по словам парламентария, позволит "дисциплинировать мировые медиа-гиганты". Свои поправки Шхагошев намерен сначала вынести на рассмотрение фракции, а только потом внести в Госдуму.

17 октября комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России обвинила ряд иностранных средств массовой информации в нарушении избирательного законодательства.

По словам главы думской комиссии Василия Пискарёва, иностранные СМИ нарушили выборное законодательство в день тишины перед единым днём голосования и в сам день выборов 8 сентября. Пискарёв тогда упомянул Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки", Русскую службу Би-би-си, "Медузу" и "МБХ медиа".

О том, полный ли это список прессы, информагентства не уточняли. Примеры возможных нарушений Пискарёв не привёл. Госдума заявила о намерении обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру "для принятия мер реагирования".

Согласно российскому законодательству, в день накануне выборов (день тишины) и в сам день голосования запрещена любая предвыборная агитация. В день голосования СМИ не могут публиковать данные об итогах голосования до закрытия избирательных участков.

О возможном вмешательстве во внутренние дела России и нарушении законодательства со стороны зарубежных СМИ Госдума заявляла на фоне протестов из-за недопуска к участию в выборах независимых кандидатов, а также непосредственно после единого дня голосования. Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заметил, что действия комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России ставят под угрозу право российских граждан на доступ к независимым источникам информации.

В ответ на заявления думской комиссии президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал ложными и политически мотивированными обвинения в нарушении российского избирательного законодательства.

"Обвинения Думы – ложные и политически мотивированные. Они направлены на то, чтобы заставить замолчать независимые СМИ в России и оказать давление на независимых журналистов. Мы поддерживаем наших журналистов и уверены в профессионализме нашей работы. Нас не заставят отказаться от нашей миссии – предоставлять народу России доступ к правдивой информации о событиях в стране", – заявил Джейми Флай.