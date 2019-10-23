Адвокат сообщил об отмене уголовного дела бывшего губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщил его адвокат Рустам Курмаев. Причины такого решения следствия адвокат не уточнил. Источник Znak.com рассказал, что постановление отменено из-за его незаконности.

О деле против Дубровского стало известно 11 октября. Его возбудили ещё в 2018 году по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Речь шла о хищении бюджетных средств на сумму более 20 миллиардов рублей. Следствие предполагало, что бывший глава региона злоупотребил должностными полномочиями при заключении контрактов с региональными компаниями на ремонт и реконструкцию дорог.

Сам Дубровский назвал информацию о возбуждении дела фейком. В Кремле не стали комментировать уголовное преследование чиновника.

Пост губернатора Челябинской области Дубровский занимал с января 2014-го по март 2019 года. Недавно стало известно, что Дубровский после отставки уехал в Швейцарию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Факт отъезда Дубровского в Швейцарию подтвердил ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела.

