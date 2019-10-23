Прокуратура просит 7 лет колонии для 53-летнего Свидетеля Иеговы

В Надеждинском районном суде Приморского края прокурор запросил семь лет колонии общего режима для 53-летнего члена Свидетелей Иеговы. Григория Бубнова обвиняют в организации деятельности экстремистской организации.

Как указано на сайте Свидетелей Иеговы, Бубнов переехал в посёлок Вольно-Надеждинский, чтобы заботиться о матери, которая перенесла инсульт, и устроился на работу дворником. По версии следствия, в посёлке он "созывал и проводил собрания, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения".

Ранее в Курске суд арестовал троих последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы", на которых завели уголовные дела об экстремистской деятельности, а в Норильске прошли обыски по пяти адресам проживания предполагаемых членов организации, после чего на руководителя общины иеговистов также завели уголовное дело. По словам верующих, 47-летний обвиняемый всего лишь читал публично Библию и пел духовные песни.