Прокуратура просит 7 лет колонии для 53-летнего Свидетеля Иеговы

В Надеждинском районном суде Приморского края прокурор запросил семь лет колонии общего режима для 53-летнего члена Свидетелей Иеговы. Григория Бубнова обвиняют в организации деятельности экстремистской организации.
Как указано на сайте Свидетелей Иеговы, Бубнов переехал в посёлок Вольно-Надеждинский, чтобы заботиться о матери, которая перенесла инсульт, и устроился на работу дворником. По версии следствия, в посёлке он "созывал и проводил собрания, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения".
Ранее в Курске суд арестовал троих последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы", на которых завели уголовные дела об экстремистской деятельности, а в Норильске прошли обыски по пяти адресам проживания предполагаемых членов организации, после чего на руководителя общины иеговистов также завели уголовное дело. По словам верующих, 47-летний обвиняемый всего лишь читал публично Библию и пел духовные песни.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее со времени запрета в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
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