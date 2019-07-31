Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Суд в Москве арестовал на два месяца до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по обвинению в государственной измене. Материалы дела не разглашаются так как находятся под грифом "секретно". Об этом сообщает РБК.

В начале июля Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва. Его подозревают в государственной измене. Подробности дела также не разглашаются. В прессе высказывалось предположение, что дело Воробьева может быть связано с делом гражданина Польши Мариана Радзаевского, который мог собирать и продавать за рубеж сведения, составляющие в России государственную тайну.