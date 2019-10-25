В правительстве подготовили новую накопительную пенсионную систему

Власти подготовили финальный проект реформы накопительной пенсии, который должен модернизировать замороженные с 2014 года накопления, пишет РБК со ссылкой на два источника, близкие к разработчикам документа. Новая система получит название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Изначальный проект — система индивидуального пенсионного капитала, которая предполагала, что россиян "автоматически подпишут" на отчисления взносов с зарплат для будущей пенсии. Этот план не был поддержан президентом. При этом основная цель нового проекта осталась неизменной — предоставить гражданам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Главным спорным вопросом, тормозившим запуск новой пенсионной системы, был механизм подключения граждан к новой пенсионной системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы с зарплат в НПФ. Этот вариант вызывал возражения социального блока правительства.

В результате в новом проекте предусмотрены два способа включения в программу:

любой гражданин сможет самостоятельно подать заявление о желании подключиться к системе через портал госуслуг;

работник может предоставить письменное согласие на участие в системе работодателю, и тот уже подает заявление пенсионному оператору ГПП за своего сотрудника.

Проект предполагает, что выплата накопленных средств в пенсионной системе будет осуществляться в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Однако этот пункт остается дискуссионным. Среди рассматриваемых вариантов — выплачивать пенсии в течение срока, равного периоду дожития, который ежегодно рассчитывает Минтруд для выплаты накопительной пенсии. При этом, если гражданин отчислял взносы в течение 30 лет, он сможет начать получать выплату ГПП, не дожидаясь наступления пенсионного возраста. Пенсионные выплаты по ГПП ежегодно будут подлежать индексации на уровень инфляции за предыдущий год.

Пенсионным оператором ГПП станет центральный депозитарий — Национальный расчетный депозитарий, он будет администрировать взносы граждан и вести реестр участников ГПП.

Система ГПП предполагает возможность досрочной выплаты в случае тяжелой жизненной ситуации: заболевания, которое относится к социально значимым. Кроме того, все накопленные, но неизрасходованные средства в ГПП будет подлежать наследованию.