Арбитражный суд Краснодарского края обязал британские издания The Times и The Daily Telegraph и американское The Nation опровергнуть публикации о бизнесмене Олеге Дерипаске. Миллиардер находится в санкционном списке США и считает, что попал туда из-за публикаций в западных изданиях.
В заголовке материала Telegraph от 2012 года — "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира" — содержатся прямые обвинения в том, что бизнесмен нарушил закон, цитирует РБК представителя бизнесмена. А в заголовке Times от того же года — "Миллионер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", по мнению адвоката, содержатся два обвинения: что Дерипаска состоял в преступной организации, и указание на неэтичное поведение бизнесмена. The Nation в 2008 году писал, что бизнесмен приобрёл завод в Черногории, чтобы Владимир Путин мог "создать форпост в Средиземноморье" и влиять на политику страны.
По словам представителя Дерипаски, издания получили уведомления об иске. Однако на суде их представители не присутствовали, редакции не комментировали судебный процесс. Решение суда в Краснодаре не может быть признано в США, отмечает эксперт газеты "Ведомости", так как СМИ в стране защищены первой поправкой к Конституции о свободе слова.
- Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски и ряда подконтрольных ему компаний в апреле прошлого года. Бизнесмену запрещён въезд в США, его активы на территории страны заблокированы, а гражданам страны запрещено иметь с ним какие-либо деловые контакты и сотрудничать с попавшими под санкции компании.
- В марте 2019 года Дерипаска, чьё состояние журнал Forbes оценивает в 3,6 миллирда долларов, подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен потребовал снятия с себя персональных санкций, удаления своего имени из так называемого Кремлёвского доклада Минфина США, в котором он был назван человеком, близким к Владимиру Путину, и запрета называть себя олигархом.
- Соединённые Штаты включали в санкционный список и ряд принадлежавших Дерипаске компаний, в том числе "Русал". С части с них санкции были сняты после того, как изменилась структура их собственников и управления ими.
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