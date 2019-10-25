Арбитражный суд Краснодарского края обязал британские издания The Times и The Daily Telegraph и американское The Nation опровергнуть публикации о бизнесмене Олеге Дерипаске. Миллиардер находится в санкционном списке США и считает, что попал туда из-за публикаций в западных изданиях.

В заголовке материала Telegraph от 2012 года — "Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира" — содержатся прямые обвинения в том, что бизнесмен нарушил закон, цитирует РБК представителя бизнесмена. А в заголовке Times от того же года — "Миллионер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами", по мнению адвоката, содержатся два обвинения: что Дерипаска состоял в преступной организации, и указание на неэтичное поведение бизнесмена. The Nation в 2008 году писал, что бизнесмен приобрёл завод в Черногории, чтобы Владимир Путин мог "создать форпост в Средиземноморье" и влиять на политику страны.

По словам представителя Дерипаски, издания получили уведомления об иске. Однако на суде их представители не присутствовали, редакции не комментировали судебный процесс. Решение суда в Краснодаре не может быть признано в США, отмечает эксперт газеты "Ведомости", так как СМИ в стране защищены первой поправкой к Конституции о свободе слова.