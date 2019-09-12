Министерство финансов США исключило миллиардера с российским гражданством Валентина Гапонцева из списка бизнесменов, приближённых к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The National Law Journal, мировое соглашение между бизнесменом и американским правительством выложено в базе решений американских судов. Защита 80-летнего миллиардера настаивала, что его нельзя называть олигархом.

Доклад Министерства финансов США о приближённых к Путину лицах был обнародован в январе 2018 года. В документе перечислены 210 человек. В их числе – все члены тогдашнего состава правительства России, сотрудники Администрации президента, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

Список олигархов из доклада критиковался за то, что люди, получившие свои деньги за счёт близости к власти, не отделены в нём от предпринимателей, заработавших своё состояние без использования коррупционных схем. Документ, вероятно, был скопирован вместе с опечатками из списка богатейших людей России по версии журнала Forbes.

В декабре того же года Гапонцев, работавший в западных технологических компаниях с момента развала Советского Союза, потребовал в суде удалить его из кремлёвского списка. Он основал свой бизнес по производству лазуров в США в 2000 году, а в 2008 году получил американское гражданство. Большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией, настаивал он в судебной жалобе.

Он посчитал, что включение в "Кремлёвский доклад" навредило его деловой репутации. Включение в список не означало автоматических санкций к его бизнесу, но основанная им компания подешевела на 3 миллиарда долларов, а сам он потерял 1,2 миллиарда из 3 своего состояния. Сейчас его активы оцениваются журналом Forbes в 1,9 миллиарда долларов.