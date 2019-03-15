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Дерипаска подал судебный иск против Министерства финансов США

Олег Дерипаска

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Российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск в отношении Министерства финансов США и главы этого ведомства Стивена Мнучина. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В судебном иске он просит отменить введенные против него американские санкции. Дерипаска утверждает, что он стал "последней жертвой" внутреннего политического конфликта в США, связанного с расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года.

После введения американских санкций Дерипаска продал контрольный пакет в фирмах "Русал" и "En+". Сделка была необходима для сохранения доступа компаний к американскому рынку. По данным Bloomberg, после этого бизнесмен потерял более семи миллиардов долларов.

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