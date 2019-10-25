На журналиста архангельского издания 29.RU Ярослава Вареника завели административное дело о публичном осквернении предметов религиозного почитания. В 2016 году Вареник добавил себе в видеозаписи во "ВКонтакте" музыкальный клип польской блэк-метал-группы Batushka, написало 29.ru.

В видеоклипе на песню Yektenia 1 использованы кадры с патриархом Кириллом.

"Видеоролик, возможно, содержит признаки публичного осквернения религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу и уничтожение", – сказано в определении о возбуждении дела.

Вареник уверен, что его оштрафуют и ему будет тяжело выплатить штраф. Размер наказания по этой статье – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

24 октября банковские счета Вареника были арестованы по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. В квартире журналиста проходили обыски.