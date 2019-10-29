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В посёлке Золотое Луганской области началось разведение сил

Представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Село Золотое, 9 октября 2019

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В посёлке Золотое на территории Донбасса началось разведение украинских сил и войск пророссийских сепаратистов. Информацию подтвердили и украинская сторона, и сепаратисты.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал происходящее телеканалу Настоящее время. "Всё спокойно, мы всё контролируем. Всё будет спокойно", – заверил он.

Процесс займет примерно месяц и будет проходить под контролем наблюдателей ОБСЕ. Отвод вооружений на один километр от линии соприкосновения – это одна из договоренностей, которая была достигнута на переговорах трехсторонней Контактной группы.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, если разведение сил в Золотом пройдёт успешно, то в ближайшие 10 дней Киев готов провести отвод вооружений в районе села Петровское. После этого разведение планируется начать ещё на пяти участках и вдоль всей линии разграничения.

Отвод вооружений в Золотом несколько раз откладывался, из-за нарушения сторонами обязательного семидневного режима тишины.

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МВД Украины: добровольцы, с которыми встречался Зеленский, вывезли оружие

В минувшие выходные посёлок посещал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с ветеранами боевых действий, которые выступают против отвода украинских войск от линии соприкосновения. Позднее МВД Украины сообщило, что добровольцы всё же вывезли оружие из поселка Золотое Луганской области.

  • Отвод вооружений от линии соприкосновения было одним из требований Москвы для проведения саммита в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Киев рассчитывает, что переговоры состоятся уже в ноябре. При этом Зеленский неоднократно заявлял, что не пойдёт на "капитуляцию" Украины.

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