В посёлке Золотое Луганской области началось разведение сил

В посёлке Золотое на территории Донбасса началось разведение украинских сил и войск пророссийских сепаратистов. Информацию подтвердили и украинская сторона, и сепаратисты.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал происходящее телеканалу Настоящее время. "Всё спокойно, мы всё контролируем. Всё будет спокойно", – заверил он.

Процесс займет примерно месяц и будет проходить под контролем наблюдателей ОБСЕ. Отвод вооружений на один километр от линии соприкосновения – это одна из договоренностей, которая была достигнута на переговорах трехсторонней Контактной группы.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, если разведение сил в Золотом пройдёт успешно, то в ближайшие 10 дней Киев готов провести отвод вооружений в районе села Петровское. После этого разведение планируется начать ещё на пяти участках и вдоль всей линии разграничения.

Отвод вооружений в Золотом несколько раз откладывался, из-за нарушения сторонами обязательного семидневного режима тишины.

В минувшие выходные посёлок посещал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с ветеранами боевых действий, которые выступают против отвода украинских войск от линии соприкосновения. Позднее МВД Украины сообщило, что добровольцы всё же вывезли оружие из поселка Золотое Луганской области.