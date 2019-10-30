Студенты и выпускники факультета журналистики МГУ опубликовали открытое письмо в защиту Марины Ким и Фаризы Дударовой, которым грозит отчисление после сбора поручительств в поддержку обвиняемого в нападении на офис "Единой России" аспиранта вуза Азата Мифтахова.

Четверокурсницы журфака МГУ утверждают, что университет преследует их за сбор поручительств в поддержку Азата Мифтахова. Один из преподавателей рассказал им, что администрация МГУ давила на него, чтобы он не поставил им зачёт, настаивают они. Сотрудник учебной части предложил им уйти в академический отпуск по болезни, а теперь медицинские справки, которые они принесли в ВУЗ, проверяются на подлинность, — рассказала Дударова "Медиазоне".

В открытом письме отмечается, что координатор по внеаудиторной работе журфака напомнил студенткам о несданных зачётах, заявив, что "оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учёбе".

"Мы считаем, что отношение с позиции силы как к студентам, так и преподавателям, которые из-за политических взглядов руководства факультета оказываются в ситуации выбора между совестью и возможностью заниматься наукой и преподавательской деятельностью, недопустимо ни в каком вузе, а тем более в МГУ", — говорится в обращении. Университет пока не прореагировал на текст.