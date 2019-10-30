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Опубликовано письмо в защиту отчисляемых после сбора подписей студенток журфака МГУ

Здание факультета журналистики МГУ

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Студенты и выпускники факультета журналистики МГУ опубликовали открытое письмо в защиту Марины Ким и Фаризы Дударовой, которым грозит отчисление после сбора поручительств в поддержку обвиняемого в нападении на офис "Единой России" аспиранта вуза Азата Мифтахова.

Четверокурсницы журфака МГУ утверждают, что университет преследует их за сбор поручительств в поддержку Азата Мифтахова. Один из преподавателей рассказал им, что администрация МГУ давила на него, чтобы он не поставил им зачёт, настаивают они. Сотрудник учебной части предложил им уйти в академический отпуск по болезни, а теперь медицинские справки, которые они принесли в ВУЗ, проверяются на подлинность, — рассказала Дударова "Медиазоне".

В открытом письме отмечается, что координатор по внеаудиторной работе журфака напомнил студенткам о несданных зачётах, заявив, что "оппозиционной деятельностью нужно заниматься, когда у тебя нет долгов по учёбе".

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"Мы считаем, что отношение с позиции силы как к студентам, так и преподавателям, которые из-за политических взглядов руководства факультета оказываются в ситуации выбора между совестью и возможностью заниматься наукой и преподавательской деятельностью, недопустимо ни в каком вузе, а тем более в МГУ", — говорится в обращении. Университет пока не прореагировал на текст.

  • Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов, был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.
  • 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.​
  • Мифтахов вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

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