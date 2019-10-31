КНДР запустила неопознанные ракеты в сторону Японского моря

Северокорейские военные запустили две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным военных, пуск ракет произведён из провинции Пхёнан-Намдо. Специалисты проводят анализ ситуации. Других подробностей не сообщается.
Японский телеканал NHK со ссылкой на военных сообщает, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
Сеул и Токио не исключают, что ракеты, выпущенные КНДР были баллистическими.
- 2 октября Пхеньян сообщил об успешном испытании баллистической ракеты для подводных лодок. Тогда Япония выразила Северной Корее свой протест. Незадолго до испытания СМИ сообщили, что КНДР готовит к спуску на воду подводной лодки с баллистическими ракетами на борту. Как утверждается, подлодка с современными ракетами, в случае выхода в Тихий океан, сможет нанести удар по американским военным базам на Гуаме и Гавайях.
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