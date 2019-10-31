КНДР запустила неопознанные ракеты в сторону Японского моря

Северокорейские военные запустили две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, пуск ракет произведён из провинции Пхёнан-Намдо. Специалисты проводят анализ ситуации. Других подробностей не сообщается.

Японский телеканал NHK со ссылкой на военных сообщает, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Сеул и Токио не исключают, что ракеты, выпущенные КНДР были баллистическими.