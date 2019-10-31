Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

КНДР запустила неопознанные ракеты в сторону Японского моря

Видеосюжет о вероятном запуске ракет КНДР, Сеул, 21 декабря 2019 года

Смотреть комментарии

Северокорейские военные запустили две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, пуск ракет произведён из провинции Пхёнан-Намдо. Специалисты проводят анализ ситуации. Других подробностей не сообщается.

Японский телеканал NHK со ссылкой на военных сообщает, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Сеул и Токио не исключают, что ракеты, выпущенные КНДР были баллистическими.

  • 2 октября Пхеньян сообщил об успешном испытании баллистической ракеты для подводных лодок. Тогда Япония выразила Северной Корее свой протест. Незадолго до испытания СМИ сообщили, что КНДР готовит к спуску на воду подводной лодки с баллистическими ракетами на борту. Как утверждается, подлодка с современными ракетами, в случае выхода в Тихий океан, сможет нанести удар по американским военным базам на Гуаме и Гавайях.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG