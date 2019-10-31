В детском саду в Нарьян-Маре убит шестилетний ребенок

Следственный комитет России сообщил об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого местного жителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Телеграм-канал Baza называет имя задержанного – Денис Поздеев. Трагедия произошла в детском саду "Сказка" во время тихого часа. Охрана пропустила подозреваемого, возможно, приняв его за одного из родителей.

Мотивы преступления выясняются. По данным журналистов, на допросе Поздеев заявил, что совершить убийство ему приказали "голоса в голове".

Возбуждены дела об убийстве малолетнего и дела о халатности против сотрудников детского сада и охранного предприятия.