Банк России аннулировал лицензию у российской "дочки" Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского Danske Bank. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В российском Центробанке уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, работающий в 14 странах мира. Закрыть филиалы в Москве и Санкт-Петербурге , а также в Эстонии, Литве и Латвии, Danske Bank решил в феврале после скандала из-за отмывания денег.

Летом 2018 года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру с заявлением о том, что эстонское отделение банка было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл погибший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский. Как утверждал финансист, как минимум 210 миллионов евро, отмытых через банк, касались схемы, вскрытой Магнитским. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России – Игоря Путина.

В феврале Эстония потребовала от Danske Bank закрыть отделение в стране. Банк сообщил о прекращении большинства операций в Эстонии, Латвии, Литве и России. Перед этим глава организации ушёл в отставку.

В начале сентября государственный прокурор Дании по делам серьёзных экономических преступлений Мортен Нильс Якобсен был отстранён от работы на фоне расследования об отмывании денег.

25 сентября полиция Эстонии сообщила, что бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мёртвым в лесу возле своего загородного дома. Рехе – один из свидетелей по делу об отмывании и сокрытии миллиардов евро через Danske Bank.