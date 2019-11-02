Подводный аппарат "Лошарик" доставили в Северодвинск для ремонта

Поврежденный пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске для проведения ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Объем ремонтных работ и их продолжительность неизвестны. На "Звездочке" отказались комментировать ситуацию.

Пожар на подводном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля. Основной версией случившегося в Министерстве обороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке. Погибли 14 старших офицеров, все они были награждены посмертно, двое – званиями Героя России.

9 июля РБК сообщало со ссылкой на источники, что комиссия по расследованию рассматривает три версии случившегося – короткое замыкание, столкновение с внешним объектом и диверсию.

Минобороны не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа, в Кремле информацию об этом назвали "абсолютно секретной". Согласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". До катастрофы в широком распространении было только одно изображение этого объекта, спущенного на воду в 2003 году. Радио Свобода обнаружило ещё несколько фотографий.

В Мурманской области установили памятник в честь погибших моряков.