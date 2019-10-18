Восстание против Ленина. Российских троллей и RT обвиняют в причастности

Власти Эквадора начали расследование возможной причастности хакеров, интернет-троллей и даже официальных СМИ России и Венесуэлы к организации массовых антиправительственных выступлений в стране в последние дни, едва не приведших к свержению президента Ленина Морено.

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что все бурные демонстрации, акты насилия, нападения на представителей правоохранительных органов и захваты государственных объектов в стране в последние дни могли координироваться и подогреваться, в том числе извне, с помощью публикаций в соцсетях и СМИ и прямых договоренностей с руководителями движения, выступающего против президента Морено. По ее данным, следы, такие как IP-адреса авторов антиправительственных заявлений и призывов, "ведут не только в Венесуэлу, как считалось ранее, но и прямо в Россию":

Как отметила Мария Паула Ромо, сейчас генпрокуратура Эквадора начала в связи с этим специальное расследование, принимая во внимание многие странности происходящего: в попытках дестабилизации страны не участвуют никакие известные политические партии и движения, однако сотни хорошо, по-военному организованных боевиков вдруг разом стали нападать на аэропорт столицы Кито, армейские казармы и полицейские участки, мэрии, редакции СМИ, стратегически важные дорожные развязки, нефте- и водохранилища.

Во время протестов внезапно очень сильно активизировались разные провинциальные движения и группировки, в том числе полувоенные, коренных индейцев Эквадора, за время правления предыдущего президента-социалиста Рафаэля Корреа наладившие тесные связи с Каракасом и Гаваной и получавшие венесуэльскую и кубинскую помощь. Сегодня Рафаэль Корреа, друг покойных Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Николаса Мадуро, президента Боливии Эво Моралеса, бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, а также и Владимира Путина, ведет политическое ток-шоу на испанском языке на российском телеканале RT.

На пресс-конференции в Кито 17 октября Мария Пауло Ромо, в частности, сказала: "Я надеюсь, что расследование генпрокуратуры в ближайшее время покажет, насколько тесны связи между некоторыми нашими социальными группами и местными властями и силами, действующими из-за пределов Эквадора. Целью протестов была общая дестабилизация и атака на демократию, на легитимность государственных институтов, с применением насилия, которого ранее в Эквадоре не бывало".

Министр внутренних дел Эквадора также обвинила в искаженном освещении недавних беспорядков в стране напрямую и телеканал RT: "Атаки в соцсетях, количество ложной информации, освещение событий, происходящих на улицах, с которым в прямом эфире выступал общественный канал из России! Обратите внимание, что протесты передавались в прямом эфире каналом российского правительства", – заявила Мария Пауло Ромо:

С начала октября в Эквадоре в столкновениях были убиты, по последним данным, 11 человек и больше 100 пропали без вести, разные ранения и травмы получили более двух тысяч. 7 октября правительство вывело на улицы солдат и объявило комендантский час, чтобы заставить протестующих освободить более 50 военнослужащих, которые были взяты в плен группами индейцев.

Ленин Морено официально обвинил своего предшественника Корреа, а также его друга, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что они стояли за попытками свержения законной власти. "Темные силы, руководимые экс-президентом Рафаэлем Корреа и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, вместе с наркотеррористами и иностранными гражданами, осуществили ранее невиданные насильственные действия", – заявил 12 октября Морено в эфире национального телевидения Эквадора.

В какой-то момент уличные беспорядки достигли такой мощи, что манифестанты в Кито чуть было не захватили президентский дворец Каронделет и на время оккупировали парламент, а президент Морено вместе со всей администрацией и министрами вынужден был бежать на побережье, в главный портовый город Гуаякиль. При этом эквадорский президент передвигается в инвалидной коляске, так как после вооруженного нападения на него в январе 1998 года в Кито уличных бандитов, пытавшихся его ограбить, у него парализованы ноги. За свою активную деятельность по оказанию помощи инвалидам, лишенным способности ходить, он даже выдвигался кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2012 году.

Ленин Морено, после избрания в 2017 году пообещавший следовать в прежнем русле левой политики "социализма 21-го века" Рафаэля Корреа и их правящего альянса ПАИС (PAIS, Patria Altiva y Soberana – "Гордая и суверенная родина", также по-испански слово "pais" означает "страна"), тем не менее сместил государственную политику заметно вправо, в сторону современного неолиберализма. Он стал развивать более тесные отношения с Вашингтоном и инициировал процесс перестройки страны с говорящим названием "де-Correaization". Однако его экономическая политика привела к падению его рейтингов одобрения с 70 процентов в 2017 году до менее чем 30 процентов в 2019 году.

1 октября Ленин Морено подписал указ об отмене государственной топливной субсидии для эквадорских граждан, которая до этого момента обеспечивала их доступными и дешевыми бензином и дизельным топливом. После того, как цены на них выросли на 120 процентов, некоторые слои эквадорского общества впали в ярость, что и вызвало начало протестов. Однако к 13–14 октября президент, правительство и уличные лидеры городских манифестантов и индейцев сумели договорится о прекращении насилия – после того, как Морено прекратил действие режима чрезвычайного положения и отозвал взбудораживший страну указ об отмене субсидий.

В апреле этого года Ленин Морено принял решение лишить политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое ему было предоставлено Рафаэлем Корреа в 2012 году. Отношения Ассанжа с Кито резко ухудшились именно после прихода к власти Морено. Новый президент называл Ассанжа "занозой в боку у Эквадора" и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно. В конце концов Эквадора Ленин Морено выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Ассанжа лишили убежища за неоднократное нарушение международных конвенций.

Во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж постоянно встречался с неизвестными до конца гражданами РФ и ведущими хакерами. Их встречи иногда длились по несколько часов. Основатель WikiLeaks также получил от российских агентов много ценных документов и мощное компьютерное и сетевое оборудование для передачи данных. Об этом говорилось в отчетах о слежке за Ассанжем, составленных для правительства Ленина Морено частной испанской компанией UC Global.

Сегодня в разных латиноамериканских СМИ высказываются предположения, что решение Морено выдать Ассанжа британской полиции, в числе прочего, и могли навлечь на него гнев Кремля и его союзников.