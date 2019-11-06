В Великобритании началась предвыборная кампания

В Великобритании сегодня официально началась предвыборная кампания. Внеочередные выборы в парламент назначены на 12 декабря. Первое заседание депутатов запланировано на 16 декабря. Предыдущий состав парламента был распущен.

Внеочередные выборы в Великобритании назначены из-за ситуации, сложившейся вокруг Брекзита. Правительству Бориса Джонсона так и не удалось осуществить выход королевства из Евросоюза к 31 октября. В итоге Евросоюз отложил Брекзит до 31 января 2020 года.

Выборы пройдут по обычной для Великобритании мажоритарной системе в один тур. Кандидат, занявший первое место в избирательном округе, становится депутатом. Наблюдатели отмечают, что в сложившейся ситуации ни у одной из крупных партий по итогам выборов может не оказаться абсолютного большинства.

Ранее Джонсон отказался от предложенного ему лидером Партии Брекзита Найджелом Фараджем предвыборного союза. Фарадж предлагал, что его партия не будет соперничать с консерваторами в большинстве округов в обмен на отказ Джонсона от соглашения с ЕС, которое Фарадж считает "ненастоящим" Брекзитом. Теперь, по всей видимости, Партия Брекзита выставит кандидатов в большинстве округов, что может затруднить победу консерваторов.

На фоне Брекзита Лондон отложил до выборов публикацию доклада спецслужб об угрозах безопасности со стороны России. Ожидалось, что документ будет обнародован 17 октября, однако этого так и не произошло. По данным СМИ, в докладе содержится информация о вмешательства России в информационную кампанию во Брекзиту в 2016 году и парламентские выборы 2017 года.

Брекзит первоначально был запланирован на 29 марта. Он переносится уже в третий раз.​Британский парламент каждый раз выступает против выхода из ЕС без договора и в то же время отказывается утвердить договор – или, как в последний раз, затягивает его утверждение.

В то же время у противников Брекзита в парламенте недостаточно голосов, чтобы отменить решение о выходе из ЕС или назначить повторный референдум.