Тейлор: помощь Украине увязывали с заявлением Зеленского о Burisma

Целью расследований, связанных с деятельности энергетической компании Burisma и ролью, которую играл в ней Хантер Байден, было стремление навредить репутации его отца, бывшего вице-президента США и возможного будущего соперника Дональда Трампа Джо Байдена. Об этом на закрытых слушаниях в Конгрессе заявил глава американской дипломатической миссии в Украине Уильям Тейлор. Стенограмма его выступления была обнародована комитетом по разведке Палаты представителей в среду. Комитетом руководят демократы - оппоненты Трампа.
"Как я понял, задача расследования в отношении Burisma заключалась в том, чтобы бросить тень на вице-президента Байдена", – сказал Тейлор.
Также Тейлор рассказал о телефонном разговоре с послом США в ЕС Гордоном Сондландом. Из него, по словам самого Уильяма Тейлора, он узнал, что Трамп добивается от президента Украины публичного заявления о расследовании дела компании Burisma и предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года в США. От публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского якобы зависело оказание военной помощи США Украине.
Демократы считают, что показания Тейлора подтверждают их версию о том, что Трамп давил на Украину, шантажируя её заморозкой помощи. Республиканцы указывают на то, что Тейлор не привёл доказательств утверждения, что идея о необходимости для Зеленского сделать заявление исходила прямо от президента, а не от его подчинённых.
- Демократы обвиняют Трампа в превышении должностных полномочий и попытке использовать главу другого государства – президента Украины Владимира Зеленского – для вмешательства в предвыборную кампанию в США. Трамп и его сторонники полностью отрицают обвинения.
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Президент США Дональд Трамп и его политические союзники неоднократно обвиняли Байдена и его сына в коррупции. Они утверждали, что Хантер Байден допускал нарушения закона, входя в руководство Burisma, а его отец добивался от украинских властей прекращения расследования деятельности этой компании.
Джо Байден является одним из главных претендентов на должность президента от демократов. Это делает его одним из наиболее серьезных соперников действующего президента-республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года.
- Показания Конгрессу дали больше десятка дипломатов и сотрудников администрации Трампа, имевшие отношение к формированию украинской политики США. Все они указывали на признаки существования давления на Киев. Но ни у кого из них нет свидетельств прямого вмешательства президента США в этот процесс.
- Палата представителей на этой неделе начала публикацию показаний свидетелей, которые они дали ранее на закрытых слушаниях. Публичные слушания в рамках расследования по вопросу об импичменте президента начнутся на следующей неделе. На них вновь выступит Тейлор.
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