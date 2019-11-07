Тейлор: помощь Украине увязывали с заявлением Зеленского о Burisma

Целью расследований, связанных с деятельности энергетической компании Burisma и ролью, которую играл в ней Хантер Байден, было стремление навредить репутации его отца, бывшего вице-президента США и возможного будущего соперника Дональда Трампа Джо Байдена. Об этом на закрытых слушаниях в Конгрессе заявил глава американской дипломатической миссии в Украине Уильям Тейлор. Стенограмма его выступления была обнародована комитетом по разведке Палаты представителей в среду. Комитетом руководят демократы - оппоненты Трампа.

"Как я понял, задача расследования в отношении Burisma заключалась в том, чтобы бросить тень на вице-президента Байдена", – сказал Тейлор.

Также Тейлор рассказал о телефонном разговоре с послом США в ЕС Гордоном Сондландом. Из него, по словам самого Уильяма Тейлора, он узнал, что Трамп добивается от президента Украины публичного заявления о расследовании дела компании Burisma и предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года в США. От публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского якобы зависело оказание военной помощи США Украине.

Демократы считают, что показания Тейлора подтверждают их версию о том, что Трамп давил на Украину, шантажируя её заморозкой помощи. Республиканцы указывают на то, что Тейлор не привёл доказательств утверждения, что идея о необходимости для Зеленского сделать заявление исходила прямо от президента, а не от его подчинённых.