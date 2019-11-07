Центр "Действие", занимающийся профилактикой ВИЧ, СПИДа и охраны здоровья ЛГБТ-сообщества, проиграл суд, в котором оспаривал штраф в 300 тысяч рублей за отказ признавать себя иностранным агентом. Об этом корреспонденту Север.Реалии 7 ноября рассказал глава организации Валерий Созаев.

В декабре 2018 года Минюст после долгих проверок включил организацию в реестр НКО-иноагентов, найдя политическую деятельность в репостах "Действия" в социальных сетях. Организация с этим не согласилась. В июле 2019 года ей был выписан штраф в 300 тысяч рублей за то, что она не обозначает себя как иностранного агента.

Сначала этот штраф удалось обжаловать. В октябре суд Петербурга встал на сторону "Действия", руководствуясь защитой свободы интернета, и дело было отправлено на новое рассмотрение в Красногвардейский районный суд. Но 1 ноября суд снова обязал активистов выплатить штраф.

Созаев назвал это решение ожидаемым. По его мнению, "Действие" стало жертвой репрессивной политики по отношению не только к некоммерческим организациям, но и ко всему гражданскому обществу.

"Действие" могло избежать штрафа и завершить ликвидацию организации, потому что не хочет продолжать деятельность как иностранный агент. Но из-за непогашенного штрафа организации в этом отказывают. Новое решение суда будет обжаловано.

Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.​