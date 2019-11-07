Полиция обвинила в клевете на Усманова журналиста "Росбалта"

Полиция заочно предъявила обвинения в клевете и вымогательстве журналисту агентства "Росбалт" Александру Швареву. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на адвокатов.

По словам защитников, следствие считает, что журналист распространил заведомо ложную информацию о бизнесмене Алишере Усманове. Кроме того, по версии следователей, Шварев вымогал более 50 тысяч долларов у бизнесмена из Казахстана.

Адвокаты утверждают, что журналист находится на лечении в Латвии. В понедельник суд должен рассмотреть вопрос о заочном аресте.

Защита называет обвинения в адрес Шварева надуманными а уголовное преследование – заказным. Сам журналист вину категорически отвергает.