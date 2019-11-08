Осуждённый с Кокориным и Мамаевым детский тренер вышел из колонии

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, осуждённый за драку в центре Москвы с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, вышел из исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области, передаёт агентство РИА "Новости".

Протасовицкий — последний обвиняемый по делу, находившийся в заключении, в отличие от остальных, его не освободили условно-досрочно. Футболисты встречать его не приехали.