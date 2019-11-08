Осуждённый с Кокориным и Мамаевым детский тренер вышел из колонии

Детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, осуждённый за драку в центре Москвы с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, вышел из исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области, передаёт агентство РИА "Новости".
Протасовицкий — последний обвиняемый по делу, находившийся в заключении, в отличие от остальных, его не освободили условно-досрочно. Футболисты встречать его не приехали.
- 8 октября прошлого года Протасовицкий, Мамаев и Кокорин и его брат устроили две драки в центре Москвы. В первом случае они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, во втором – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина.
- В начале мая Пресненский суд Москвы признал всех четверых виновными в хулиганстве по предварительному сговору и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1 года и 5 месяцев до полутора лет.
- 17 сентября Мамаев и братья Кокорины вышли из колонии – суд принял решение об их условно-досрочном освобождении. Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом "Ростов". Александр Кокорин — новый контракт со своим прежним клубом – санкт-петербургским "Зенитом".
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